Vozi karting i sanja svjetske staze: Kristijan Bojić je umjetnik za volanom

Četrnaestogodišnji umjetnik za volanom. To je najkraći opis Nikšićanina Kristijana Bojića koji već devet godina, koliko vozi karting, niže uspjehe i ređa pehare, medalje i priznanja.

"Sa pet godina tata mi je kupio karting. Išao sam na brdske auto trke, to mi se jednostavno svidjelo. Počeo sam da vozim klasu bambini i sve je tako počelo. Sada imam osvojenih preko trideset medalja, pehara i diploma", kaže Kristijan.

Kristijan je do sada vozio brojne trke u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a rjeđe u Crnoj Gori, jer kod nas posljednjih godina karting nije previše zastupljen. Najjači utisak na ovog dječaka u dosadašnjoj karijeri ostavilo je učešće u trci na beogradskoj Adi Huji.

"To je prva trka po kiši. Svi su izlijetali zbog kiše, samo sam ja ostao, odnosno ostali su najbolji koji su radili sa malim volanima", kaže Kristijan.

Ovaj mladi vozač kaže da kako vrijeme prolazi strah nestaje. U treninzima mu pomaže otac Brajan.

Kao roditelj i trener, kaže da je najbitnije je da Kristijan završi trku, a ne koji će završiti: "Kako krenu oni se voze u braniku u mikrosekundi. Nebitno je mjesto, ali kad završi među prva tri, to je za mene nešto najljepše".

Karting je, priča Brajan, veoma skup, naročito jer u Crnoj Gori nema djelova za servisiranje, što im stvara finansijske poteškoće.

"Da nema nekih drugova, prijateja i sponzora koje ovih putem pozdravljam, ne bih mogao sam. Samo gume za njega koštaju 200 eura. To je već velika cifra samo za to, plus motor, plus benzin..." ističe on.

Kristijan vožnju kartinga trenira vikendom, a pored toga uspješan je igrač fudbalskog kluba Vembli i vrlodobar đak OŠ Olga Golović. Sebe u budućnosti vidi kao poznatog vozača, za šta je već postavio dobre temelje.

"Ili auto ili formulu. Nešto od toga moram da probam", kaže Kristijan, koji kao idole i vozače na koje se ugleda nabraja Hamiltona, Senu i Šumahera.

Ovaj mali ali uspješni vozač nastavlja da vozi karting i sanja svjetske staze.

