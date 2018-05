Zabjelo bez parkova: Trotoari jedino mjesto za dječiju igru

Zbog izgradnje novih stambenih objekata, kvart u Ulici Branka Miljkovića na Zabjelu je posljednjih godina sve naseljeniji. Iako djeluje urbano, ovaj blok nema parkove ni igrališta. S toga, ulice i trotoari predstavljaju jedino mjesto za dječije igre. Da je najmlađim stanarima zabjelske ulice potreban drugačiji i bezbjedniji prostor za zabavu, uvjerila se i ekipa TV Vijesti.

Ljilja Stojanović živi već šest godina u ovoj ulici. Kako kaže, parkova nema, pa su njena unuka Maša i ostala djeca iz komšiluka spriječena da u blizini svojih domova uživaju u djetinjstvu.

"Ovdje bi baš dobro bilo jedan park, to bih voljela ođe ispred naše zgrade. Nema bez oko ove zgrade luminskog parka, ništa drugo, niđe drugog parkića nema bez oko tih drveća. Igraju se oko zgrade, po ovih ćoškova. Ništa nema za djecu, baš ništa, ni klupa", smatra Ljilja Stojanović, mještanka Zabjela.

Da igre na zapuštenoj livadi, parkingu i trotoarima predstavljaju rizik za one najmlađe, ističu i ostali stanari ulice Branka Miljkovića na Zabjelu.

"To je sve što vidite ovdje, to je i za igru i za šetnju. Vrlo opasno je za djecu jer ljudi prolaze kolima kao da su na trkama, da ne daj bože iziđe dijete na ulicu, gotovo je. Ne uvijek. Ima ih koji paze ali i kojih ne. Naleti samo proleti kao avion", kazao je Slobodan Garić, mještanin Zabjela.

U želji da djeca dobiju prostor za zabavu, grupa stanara je uputila peticiju Glavnom gradu. Obećanje koje su dobili, kako kažu, nije ispunjeno.

"Ništa, obećanja su obećanja vazda bila. Mi smo navikli na ta obećanja, to su samo formalnosti. Dobijamo obećanja, ima još kakvija obećanja, to je malo za djecu. Ne znam sad dokle će to, molimo, vazda tražimo", navodi Vojkan Šekularac, mještanin Zabjela.

"Obavezno za djecu da naprave neko igralište da ne lupaju po zidova, u vrata, prozore. Djeca su djeca. Potrebno im je da se igraju. Može se napravit sve ako se oće, ako neće, neće, dodaje Garić.

A kako bi saznali kada će ovi mališani dobiti mjesto za igru obratili smo se Glavnom gradu, koji nas je uputio na preduzeće Zelenilo, od kojeg nijesmo dobili odgovor.

