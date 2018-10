Zaboravljen od svih: Da li ste znali da Crna Gora ima oskarovca?

Da li ste znali da Crna Gora ima dobitnika Oskara? To je bio Dušan Vukotić, koji je kao predstavnik čuvene zagrebačke škole animiranog filma, dobio najveću filmsku nagradu za film “Surogat” 1962. godine. Od tada je prošlo 56 godina, a on je u svojoj Podgorici, u kojoj je živio do odlaska na školavanje u Zagreb, zaboravljen.

Na kući u kojoj je živio nema spomen ploče, niti jedna ulica ne nosi njegovo ime, niti ima nagrade koja je nazvana po njemu.

Marko Mišić je razgovarao sa rediteljem Senadom Šahmanovićem, koji priprema dokumentarni film o našem oskarovcu, kao i sa rediteljem Brankom Baletićem i profesorom Fakulteta dramskih umjetnosti Sehadom Čekićem, koji je i direktor Filmskog centra.

