Zaboravljeno kupalište na izvoru Zete: Nekada su se tu odmarali i prvotimci Crvene zvezde

Mnogo je sredovječnih Nikšićana koji pamte izlete i ljetovanja na Zeti, posebno na jednom od popularnijih kupališta na samom izvoru rijeke, Pjenavcu. Sa Miločanke strane bila je velika vrba sa koje se skakalo, a sa Brezovačke nasip. Livade s obije strane rijeke i vrbaci bili su mali da prime sve one koji su, što iz naselja koja gravitiraju gornjem toku Zete, što iz Nikšića i drugih krajeva, dolazili da osvježenje od ljetnjih žega pronađu upravo ovdje.

"Livada koja se vidi tamo preko puta to je bilo mjesto okupljanja. Tu su se odvijali i sportski susreti, mali fudbal, bilo je 5-6 tabli šaha, odbojka, sve je to tu bilo. Milina je bilo doći, od momenta kad se pokose livade dok se završi ljetnji period, to je bilo stjecište i mladih i starih", rekao je mještanin Miločana, Vojo Nikolić.

Nikolić kaže da je Pjenavac svojevremeno bio zabran i lovište kralja Nikole, te da je upravo zbog toga posle Drugog svjetskog rata postao nezaobilazno izletište.

"Najmasovnije je to bilo šezdesetih godina, šezdeset pete, to su bile mase naroda. Čak se nije moglo ni sjesti, raširiti peškir ili ćebe, bilo je tu masa ljudi", prisjeća se Nikolić.

Kad je Pjenavac bio popularan, radio je Motel na Vidrovanu, gdje su često dolazili sportisti iz nekadašnje Jugoslavije, rivali Sutjeske u raznim sportovima, koji su nerijetko, ljeti osvježenje nalazili upravo na ovom kupalištu.

"Jednom prilikom Crvena zvezda je dolazila sa svojim igračima. Bili su smješteni u Vidrovanu u motelu i ovdje su dolazili da se okupaju i da prošetaju. Voda je bila čista. Iz jednog velikog grada kad dođu oni su bili oduševljeni, jer ovo je ipak bila divlja priroda", priča mještanin Vidrovana, Nikola Bajović.

Tako se na Pjenavac masovno dolazilo sve dok starosjedioci nisu počeli da prodaju imanja oko rijeke, a novi vlasnici da brane kupačima da dolaze i odmaraju u hladovini vrbaka i kupaju se na izvoru Zete.

"Dolazili su novi vlasnici, oni su se protivili. Malo po malo, došlo je do prekida i tako", kazao je Nikolić.

Pjenavac su kasnije posjećivali samo mještani naselja pored Zete. Iako ne pamti godine kada je ovo kupalište bilo masovno posjećeno, tridesetogodišnji Zdravko Vukićević kaže da je odrastao na Zeti.

"Pecanje, druženje, svega je bilo, dolazile su djevojke. Danas i ja imam klince, sve je zaraslo, sve je zapušteno", kazao je Vukićević.

Iako su ljudski nemar i priroda decenijama unazad uradili svoje i ovo mjesto promijenilo izgled, mještani se nadaju da će mlađe generacije prepoznati njegov potencijal i da će Pjenavac na izvoru Zete opet oživjeti.

