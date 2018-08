Zabranu ulaska u Crnu Goru ima više od 400 osoba: Najviše iz Srbije

Liridon Kelmendi, Mladen Ždrale, Ivan Bogdanov, Mirko Šijan, Marko Vukčević, Nebojša Stojković, Dušan Panajotović samo su neki od više stotina stranih državljana kojima je zbog toga što su osuđivani i operativno važe za bezbjednosno interesantne osobe zabranjen ulazak u Crnu Goru.

Tačan broj nepoželjnih javnosti nije poznat a Televizija Vijesti saznaje da zabranu ulaska ima više od 400 osoba od kojih su većina iz Srbije.

I dok sagovornik Televizije Vijesti iz crnogorske policije tvrdi da je ovom višegodišnjom praksom smanjen broj krivičnih djela, srpski kriminolog Dobrivoje Radovanović čija zemlja takođe ima svoj spisak nepoželjnih, ovakve poteze nadležnih organa smatra političkim.

"Nažalost on sa stanovništva kriminologije nije baš mnogo efikasan, štaviše, on može da dovede do povećanja broja ljudi koji se bave kriminalom. Svaki od naručilaca ubistva može uzeti zamjenu za nekoga ko je na listama zabranjenih ulazaka, može uzeti klinca od 18, 20, 21 godinu, obučiti ga vrlo brzo za upotrebu oružja i poslati ga na izvršenje zadataka. Jednom kada ubijete čovjeka, onda svaki drugi put je to mogo lakše osjećanje i tako ćemo dobiti nove klince koji će biti plaćene ubice", kazao je Radovanović.

Umjesto dugih spiskova efikasnije bi bilo, poručuje Radovanović, da države ulože napor i saradnjom otkriju i uhapse ne samo počinioce najtežih krivičnih djela već i naručioce, a potom im izreknu drakonske kazne.

"Svaka ta zabrana će izazvati recipročne odgovore ne samo države nego će izazvati recipročne odgovore bandi. Doći će novi ljudi koji nijesu na listama i koji će učiniti ta djela. Mislim da to ne vodi pravom rješenju. Ne možete jednostavno tako kriminal sprječavati nigdje u svijetu se to ne radi pa ne bi trebalo ni kod nas", rekao je Radovanović.

Ipak, mjere zabrane ulaska su što se tiče Crne Gore legitimne i predviđene Zakonom o strancima.

Kome treba zabraniti ulazak procjenu rade službenici tajne i javne policije, a među nepoželjnima mogu biti i osobe za koje se samo sumnja da održavaju veze sa kriminalcima, iako nisu upletene u krivična djela.

