Zalutali metak može biti metak u sve nas: "Nedužni plaćaju ceh za primitivizam"

Putem u Maslinama dvanaestogodišnja A.K. juče oko podne se vraćala iz škole kada ju je pogodio zalutali metak.

Ranjena je, kako saznajemo, u predjelu između vrata i ramena. Njeno stanje je stabilno, a smještena je na Odjeljenje intenzivne njege u Dječjoj bolnici, gdje je za sjutra planirana definitivna hirurska intervencija.

Kako su nam nezvanično kazali iz policije radi se na identifikaciji osobe koja je ispalila metak, koji je zalutao i pogodio djevojčicu. Uzete su i izjave od nekoliko osoba koje su navodno učestvovale u šenlučenju u široj zoni Maslina.

Ovaj događaj otvara, stara pitanja: ko i za šta koristi oružje u Crnoj Gori? Da li veselja i slavlja mogu proći bez pištolja i kakve posljedice to ima? Stanovnici Maslina sa kojima smo razgovarali jedinstveni su u stavu kako stati na kraj šenlucenju.

"Djeca u školu ne mogu da prođu od pucnjave, ka' u Teksas. Da se sazna ko je i da se osudi i da se oduzme oružje", "Odakle ovolika municija, odakle ovoliko oružje, zašto nedužni da plaćaju. Treba da urade sve moguće da pronađu toga koji je uputio metak. On ga nije namjerno uputio, ali je zaluta' nažalost, na dijete nedužno", "Mislim da je jedino rešenje oduzimanje oružja svima kojima ono u suštini nije ni potrebno", neki su od komentara mještana Maslina.

Iz Centra za demokratsku tranziciju koji je bio partner MUP-u u kampanji „Poštuj život, vrati oružje“, kažu da je ona imala dobar rezultat, ali da to nije dovoljno.

Vjeruju da je jučerašnji slučaj važan, država mora pronaći odgovorne i tako poslati poruku kako građani ne smiju da se ponašaju.

"Nedužna osoba platila je ceh za taj primitivizam, koji postoji u Crnoj Gori i jos uvijek nije iskorijenjen. U ovom slučaju simbolički je izuzetno važno da se pronađe osoba koja je to uradila. To bi bila jaka poruka da represivni aparat države djeluje, da je država sposobna to da uradi, da želi to da uradi. I vjerujem da će dva puta razmisliti nakon toga oni koji krenu ponovo da se ponašaju na taj način", kaže Dragan Koprivica iz CDT-a.

I nevladine organizacije Građanska alijansa i Alfa centar saglasni su da crnogorsko društvo nije još sazrelo, da preventivne akcije nisu dale rezultate, pa da zato treba razmišljati o jačoj kaznenoj politici.

Oni pozivaju nadležne da što prije uhvate počinioca ovog djela, jer pucanj u prazno je, kako kažu, potencijalno pucanj u svakog od nas.

