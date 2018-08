Zanimljivi nazivi ukrasa u Lipskoj pećini: Kokice, slanina, špageti, gusle...

Ako je gradu pod Lovćenom, osim imena, rijeka Cetina ostavila još nešto, onda su to brojne jame i pećine, od kojih neke prosto ostavljaju bez daha. Posebnu čar od svih cetinjskih pećina ima Lipska pećina koja se nalazi u zaseoku Lipa u Dobrskom selu. Ulaz u pećinu počinje tunelom koji vodi u podzemni svijet. Već na vratima osjeća se prilično jak vjetar i znatna razlika u temperaturi. Sa 500 metara nadmorske visine posjetioci se spuštaju nekih osam spratova zgrade u dubinu pećine.

“Ono po čemu je Lipska pećina specifična , jeste da već u samom dijelu koji je osposobljen za posjete, mogu da vide pećinske ukrase, koje bi u nekim drugim pećinama morali da idu, dublje i više kako bi ih vidjeli. Lipska pećina karaktersitična je po tome da su je koristili seljani, većina naziva pećinskih ukrasa je nastala baš zahvaljujući seljanima koji su ulazili u pećinu za vodu. Zanimljivi nazivi pećinskih ukrasa jesu kokice, špageti, imamo i tkz. slaninu, korale i slično”, kazala je PR Lipske pećine, Jelena Đuranović.

Tu su i nazivi poput jaje na oko, gusle, zmija…Ipak, jedan od njih posebno ostavlja bez daha – grad ili gral.

“To su jedni od najvećih stalagmita koje Lipska pećina ima i to je tkz. grad ili gral. Kao što možete da vidite radi se o stalagmitima, koji su visine do dva metra i podsjećaju svojim oblikom na grad. Mnogi turisti koji dođu da posjete pećinu nazivaju ga i zamak ili dvorac”, rekla je Đuranović.

Lipska pećina je prva i jedina pećina u Crnoj Gori koja je valorizovana i otvorena za masovne posjete, ali i prave avanturističke poduhvate.

“U ponudi imamo dvije ture – osnovna tura dužine 600 metara, koja je pristupačna svima i ekstremna tura, koja je namijenjena malo više za one koji su avanturističkog duha. Oni naravno ulaze u pećinu kao pravi speleozi, spuštanjem kanapa kroz ulaz koji je visine 30 metara i zatim idu dublje u pećinu sa lampama i čizmama, naravno sve u pratnju obučenih vodiča", priča Đuranović.

Posjetioci su posebno impresionirani Njegoševom ili koncertnom dvoranom unutar pećine.

“Dobila je ime u čast Njegoša koji je 1841. godine izdao naređenje da se pećina istraži. U toj Njegoševoj dvorani, jednoj od najvećih dvorana u Lipskoj pećini, organizujemo koncerte klasične muzike i razne prijeme. Pored dvije osnovne ture, Lipska pećina u svojoj ponudi ima I degustaciju vina i domaćih sokova na pećinskom baru”, kazala je Đuranović.

Od kada je otvorena za posjetioce prije tri godine, Lpsku pećinu je posjetilo više od 50 hiljada ljudi. Tokom ove godine, posjećenost je porasla za 15 odsto. Ipak, najviše duha za čari pećine imaju stranci.

“Najviše po anketama koje radimo ima ruskih turista, zatim Poljaka, i ove godine je veliki broj francuskih turista što nas baš raduje", rekla je Đuranović.

Lipska pećina u sezoni od maja do oktobra radi svakog dana, u periodu od 10 ujutro do 16 časova. Do pećine se se ide malim turističkim vozićem. Temperatura unutar pećine ne prelazi osam stepeni.

