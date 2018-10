Tok emisije:

21:53 "Zastava je magla za zarobljenu državu koja treba da riješi političke, ekonomske i probleme iseljavanja", poručio je Krivokapić.

21:51 Mustafić je po pitanju crkve na Rumiji kazao da ta planina pripada svim religijama. Dodao je i da na Rumiji crkva nikada ranije nije postojala.

"Kao država se nalazimo pred gubljenjem kapaciteta, mlado stanovništvo odlazi iz zemlje. Buđenje nacionalizma u Crnoj Gori je jednako opasno kao buđenje nacionalizma u Jugoslaviji", istakao je Krivokapić i ocijenio da "igranje sa temeljima građanske Crne Gore" veoma brzo može dovesti do ispadanja iz šina.

21:46 Nacionalne stranke otvaraju teme koje su posebno opasne po manjinske narode, smatra Krivokapić. "Igranje sa vatrom u multietničkom društvu je glupa odbrana vlasti".

21:42 "Od rascjepa u DPS-u, ti ljudi su bili na pravoj strani istorije", rekao je Mustafić. Krivokapić je pitao Mustafića da li su prioritetni "simboli ili deportcije"?

Mustafić je rekao da je moguće da su deportacije inicirali i oni koji su Njegoša pretvorili u pamflet.

21:41 Krivokapić je istakao da se neprijatelji iz jednog vremena ne mogu prenositi u današnje vrijeme. On se složio da je neophodno spriječiti da se sadržaji u školama zloupotrebljavaju.

"Mislim da inicijativa organizacija politički nije dobronamjerna", rekao je Mustafić. On smatra da BS ni najmanje ne zloupotrebljava Njegoša i ističe da se mora voditi računa da se djeci određeni sadržaji ne plasiraju.

21:22 "Njegoš je u muslimanskim sredinama tumačen kao nešto zbog čega bi trebalo pobjeći sa časa", rekao je Mustafić.

"Njegoš je iznad svega jugoslovenski pisac", poručio je Krivokapić. "Njegoš je temelj državotvornog bića Crne Gore u vremenu kada se borila protiv imperije". On je istakao da je problem u zloupotrebi.

21:19 Mustafić ističe, citirajući stihove iz Gorskog vijenca, da je sporno to što se djeci plasiraju stihovi koji lako postaju "politički pamflet".

Svijest koji je imala Crna Gora iz 1913. je paradigma kojom treba da se vodi današnja Crna Gora, smatra Mustafić koji je naveo primjer stogodišnjice Njegoševog rođenja kada su, kako je naveo, skraćeni stihovi koji vrijeđaju muslimane.

"Što je Milton kod Engleza, to je Njegoš kod naroda sa ovih prostora", rekao je Mustafić. On je ocijenio da je ipak vremenom došlo do zloupotrebe Njegoša, koji je postao "politički pamflet".

21:10 Mustafić ističe da BS nije podržala uklanjanje "Kiša i Nejgoša iz crnogorskih škola".

U izjavi Ervina Ibrahimovića prikazanoj u emisiji navedeno je da "BS podržava ono što će konačno staviti tačku na podjele", te da je riječ o legitimnoj i dobronamjernoj inicijativi.

Mustafić smatra da snage institucija još uvijek nisu na nivou na kojem trebaju biti. On tvrdi i da je čitavo pitanje problem medijskog senzacionalizma. "Mediji su natrčali na temu".

21:04 Lider SDP-a smatra da je pitanje simbola završena priča, ali da se otvara kao dio "političke igre". On je posjetio da se i mediji ovih dana bave temama koje idu u prilog tome da se otvaraju nacionalna pitanja.

On je kazao da bivši predsjednik Filip Vujanović nije želio da ukloni sporni grb sa zgrade Predsjedništva.

20:57 Krivokapić je istakao da Ustav odvaja vjerska i državna obilježja. "Na turskoj zastavi polumjesec nije vjersko, već državno obilježje", naveo je on.

20:55 Mustafić je izjavio da se ne bi bavio komentarisanjem izjave Samardžića. "Naša je teza da su to i monarhistička i vjerska obilježja". On je pokazao grbove Hrvatske i Moldavije na kojima se nalazi polumjesec.

"Ovu odluku nećemo sami donositi. Ne treba nam nešto što ne prihvata većinska Crna Gora. Važno je da građanska Crna Gora shvati da su muslimani i Bošnjaci autohtoni narodi koji ovdje žive hiljadama godina i da imaju ista prava kao i drugi. Crnu Goru smo prihvatili kada većinski narod nije htio da ona bude nezavisna".

20:49 U insertu prikazanom u emisiji heraldičar Aleksandar Samardžić je kazao da otvaranje pitanja državnih simbola predstavlja "organizovano skretanje pažnje sa nekih gorućih tema". On je ocijenio da je polumjesec vjerski simbol. "Uvođenje simbola vjerski manjina simbole bi dovelo do apsurda", smatra on.

Objasnio je da je osnova za današnji grb, grb monarhije Crne Gore. "Krst sa heraldičkog stanovišta krst nije simbol koji bi označavao vjerski simbol. On je drugačijeg oblika od vjerskih krstova. To je Danilov krst. Ako maknemo krst sa bilo kojeg od elemenata to više nije kruna, ni skiptar".

20:40 Lider SDP-a smatra da je očigledno "da nemaju rezultate" i da iniciraju nacionalna pitanja.

Krivokapić je rekao da je predsjednik BS na premijerskom satu juče kazao da će ta stranka inicirati to pitanje. "Zašto sad?", pitao je Krivokapić.

"Muslimani i Bošnjaci su autohtoni narod Crne Gore i čine četvrtinu stanovništva", naveo je Mustafić.

20:34 Krivokapić je naveo primjer Zagreba koji na zastavi ima polumjesec. "To je simbol koji postoji iz vremena Rimskog carstva".

"Praksa je kad se traže simboli da se uzme najveći status države, to je bila monarhija", rekao je Krivokapić i podsjetio da je insistirao da se iz naziva države ukloni pojam "republika". "Ovo nije vjersko pitanje, to su heraldički znaci".

20:28 Mustafić je rekao da se nacionalizam ponajmanje može spočitavati BS. "Ljudima koji su sve dali za ovu državu, zbog jednog zahtjeva se spočitava nacionalizam. Neko drugi se igra slamom i vatrom", dodao je on.

Poručio je da BS ne trguje i ne ucjenjuje i da ne traže ono što nije realno.

20:24 "Lako je kroz sijeno šetati zapaljenom vatrom, ali ako ga zapalite uvijek su ugroženi brojčano manji narodi", upozorio je lider SDP-a.

"Ustav je odlično napravljen znajući sve trgovine u Crnoj Gori", rekao je Krivokapić. "Ako tražite uvođenje države naroda onda tražite bosnizaciju ili jugoslavenizaciju Crne Gore. Crna Gora se bavi riješenim stvarima", dodao je on.

20:22 Krivokapić smatra da su državni simboli za 14 godina postali "gotovo opšteprihvaćeni". "BS nije bilo kad su Bošnjaci bili istinski ugroženi u Crnoj Gori", rekao je on. Dodao je da je Ustav po pitranju državnih simbola "tvrd Ustav".

On je ocijenio da bi ubacivanjem vjerskih simbola na zastavu Crna Gora postala zemlja "naroda, a ne građanska".

20:18 Mustafić je kazao da dva poslanika BS ne mogu promijeniti sistem Crne Gore. "Tražimo konsenzus. Smatramo da je naš zahtjev legitiman", dodao je i da zbog zahtjeva nije neophodna promjena Ustava.

"Ovo je mali ustupak za sve ono što manjine čine u Crnoj Gori", poručio je politički direktor BS-a.

20:14 Grb ima građanski karakter i ustavan je, smatra Krivokapić. "Pod tom zastavom smo branili brojčano manje narode, vodili smo antiratni pokret, pod tom zastavom smo pjevali Dubrovniku".

"U izradu smo krenuli svjesni da idemo u susret referendumu. Svaki simboli imaju svoju spornost i dan danas", rekao je Krivokapić.

Želimo širok konsenzus oko ovog pitanja, poručio je Mustafić.

20:07 Na pitanje kako bi trebala da izgleda zastava na kojoj bi se našao i polumjesec Mustafić je kazao da BS ima politički zahtjev koji se nalazi u programu te stranke. "Zahtjev nije došao od nas, došao je spolja od organizacija koje se nadmeću na izborima u Srbiji". Dodao je da je njihov zahtjev da se grb države Crne Goer uskladi sa Ustavom te da najvišim pravnim aktom nije propsano da se na grbu nalaze monarhistička obilježja.

Kakvo je društvo u kome se 12 godina od proglašenja nezavisnosti u okviru vladajuće koalicije polemiše oko prekrajanja državnih simbola? Koliko su utemeljeni ti zahtjevi vladajuće Bošnjačke stranke, šta o tome misli struka?

Šta stoji iza zahtjeva da se iz obavezne lektire protjeraju Njegoš i Kiš, i šta o tome kažu ugledni regionalni pisci? Zašto nas je odjednom zapljusnulo more identitetskih tema, dok društvo grca u problemima?

Večeras u emisiji "Načisto" gledali ste duel Ranka Krivokapića, predsjednika ustavotvorne skupštine i jednog od autora Zakona o državnim simbolima i Sulja Mustafica, političkog direktora Bošnjaške stranke i bivšeg potpredsjednika Skupštine.

