Znate li ko je čovjek pod maskom?

Žanrovski, film je mješavina akcije, drame i naučne fantastike, a radnja je smještena u futurističkom okruženju totalitarne Velike Britanije. Reditelj Džejms Mektig ga opisuje kao politički triler s mračnim i kompleksnim likom u središtu.

Ovo je priča o mladoj ženi Ajvi (Natali Portman) iz radničke klase koju uz smrtonosne situacije spašava misteriozni čovjek pod maskom, poznat samo kao „V“. On je kompleksna ličnost vođena ličnom osvetom, istovremeno nježan i nasilan, izuzetno načitan i inteligentan, a odlučan u misiji da svoje sugrađane oslobodi terora koji ih je primorao na pokornost.

S jedne strane, V je altruista, koji vjeruje da može izmijeniti društvo, ali s druge, on je osvetnik i ubica svakoga ko mu je učinio nešto nažao.Gdje su granice njegove osvete?

Dok razotkriva istinu o njegovoj misterioznoj prošlosti, Ajvi otkriva i istinu o sebi – i postaje njegov neočekivani saveznik u planu da pokrene revoluciju i vrati slobodu i pravdu u društvo preplavljeno korupcijom.

Scenario za film rađen je prema stripu Dejvida Lojda i Alana Mura, a djelo je čuvene braće Vačovski, koji su pisali scenario i za planetarno popularni hit “Matriks”.

Zanimljivo je i to da je Džems Purefoj bio izabran za ulogu V, no s obzirom na to da nije mogao disati ispod maske odustao je od uloge. Natali Portman je za ovu ulogu obrijala glavu, a Kira Najtli je takođe bila u igri za ulogu Ajvi.

“V kao Vendeta” je 27 puta nominovan, a 7 puta nagrađen u različitim kategorijama.

