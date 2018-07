Zoran Kesić večeras u Star Magazinu

U pretposljednoj epizodi Star Magazina za ovu sezonu, ne propustite intervju sa urednikom i voditeljem najgledanije i najpopularnije TV emisije na ovim prostorima “ 24 minuta” Zoranom Kesićem.

Sa Kesićem smo razgovarali o političkoj sceni u Srbiji i da li ga nervira pitanje kako “ 24 minuta” još nisu zabranili. Takođe, zatražili smo mu odgovor na pitanje zašto su ljudi prestali da se smiju. Intervju sa Kesićem uradio je dopisnik Star Magazina iz Beograda Aleksandar Đuričić.

Tu je i razgovor sa francuskom džez muzičarkom Caloe koja je gostovala na nedavno održanom Made in New York džez festivalu u Tivtu i Podgorici, koja nam otkriva kako njeguje i održava jedinstveni glas, i šta je za nju značilo to što je dijelila binu sa jednim od najboljih bubnjara današnjice Dejv Veklom.

Spisateljica Mirjana Bobić Mojsilović objašnjava kako se zaštiti od najezde rijaliti programa i crne hronike koju mediji svakodnevno plasiraju, dok je glumica Vesna Čipčić sa nama podijelila utiske o regionalnoj saradnji glumaca, kao i zbog čega 35 godina igra predstavu “Ženski razgovori”.

Pisac i dramaturg iz Podgorice Stefan Bošković predstavio nam je novu knjigu, zbirku priča “Transparentne životinje”. Stefan je podgoričkoj publici poznat po prethodnom romanu “Šamaranje”.

Ugostili smo i mladu producentkinju i DJ-ku iz Ulcinja Sabinu Rizvić koja nam je otkrila zbog čega je krenula u muzičke vode, koji DJ joj je uzor, i kako joj je bilo na snimanju filma “Papilon” koji se snimao u Crnoj Gori.

Takođe, tu je specijalitet iz kuhinje lounge bara Zeppelin, dok nam kompanija Carlsberg predstavlja piva iz svog asortimana.

Večeras u 21h, Star Magazin na programu Televizije Vijesti.

