Abazović: Bojanić će pobijediti političku mumiju i vratiti je u politički sarkofag

Konvencija na kojoj su Demokrate i Građanski pokret URA najavili zajednički nastup na izborima u Podgorici, dobrim dijelom je zamišljena i realizovana kao jedna od aktivnosti u cilju podrške predsjedničkom kandidatu Mladenu Bojaniću, saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

Navodi se da je Bojanić, kojeg je oko hiljadu ljudi u staroj zgradi Vlade dočekalo uz ovacije, pozdravio skup i uputio riječi zahvalnosti na adresu ta dva politička subjekta.

"On je naročito istakao da će kao predsjednik fokus staviti na mlade ljude i omogućiti im bolje školovanje, ali i ostanak u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz Demokratske Crne Gore, svi govornici su snažno podržali Bojanića.

Predsjednik Demokrata, Aleksa Bečić, istakao je da Mladen Bojanić nema konkurenta na ovim izborima i izrazio posvećenost i snažnu podršku zajedničkom kandidatu opozicije i rekao da Demokrate sve čine i da će sve učiniti da do njegove pobjede dođe. Osvrnuo se i na Đukanovića.

"On koji je izdao sve što je mogao izdati i svakoga koga je mogao izdati sada hoće da brani Podgoricu od Podgoričana, Zetu od Zećana, Tuzi od Tuzana, a Bjelopavliće od Bjelopavlića“, rekao je Bečić.

Bečić je istakao da "imamo rješenje za pobjedničku budućnost."

"Imamo Mladena – narodnog čovjeka, dokazanog opozicionara, vrsnog ekonomistu, mirotvorca, pomiritelja, i što je najvažnije – čovjeka koji je spreman da bude sluga naroda, a ne sluga centara moći, čovjeka koji je spreman da kaže stop mafiji, a ne da sa njom kumuje i svadbuje, čovjeka koji je odlučan da zaustavi uvozniče lobije, a ne da sa njima dijelii, jednom riječju slugu i zaštnika naroda, a velikog neprijatelja i noćnu moru za sve tajkune, lopove i kriminalce", kazao je Bečić.

Lider Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, poručio je da će 15. aprila Bojanić postati novi predsjednik Crne Gore.

"Mladen će pobijediti političku mumiju i vratiti je u politički sarkofag, tamo gdje su svi ljudi koji su nanijeli zlo građanima Crne Gore zadnjih 30 godina. 15. aprila građani Podgorice i cijele Crne Gore biraju između čovjeka koji je častan pošten i stručan i kriminalca, švercera i političkog metuzalema. Biraju između predsjednika intelektualca i potencijalnog predsjednika feudalca. Između predsjednika evropejca i nekoga ko sa tim nema nikakve veze. Biraju pravnu Crnu Goru ili privatnu državu. Biraju između budućnosti i prošlosti“, rekao je Abazović.

On je poručio Đukanoviću da treba da ga je sram što kao dio slogana koristi opasku „Predsjednik svih građana“, a pola Crne Gore naziva i smatra izdajnicima. On je poručio, kako je kazao, „političkoj mumiji da poštene ljude ostavi na miru i da ih ne proziva na svojim konvencijama, već da ode u političku penziju i odmori u Dubaiju, ako do njega prije stigne nego li u ZIKS."

