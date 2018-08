Abazović cijedi ulje sa masline starije od dva milenijuma

Pored nadaleko poznate Stare masline na Mirovici stare gotovo 2.500 godina, Bar ima još jednu “staru damu” široke krošnje, čiji korijeni broje treći milenijum.

U Pečuricama, na imanju poznatog maslinara i uljara Vebije Abazovića, nalazi se zvanično najstarije stablo masline u privatnom vlasništvu, ne samo u Crnoj Gori.

“Stablo je zvanično staro 2.059 godina, a starost su mu 2015. godine, u istom projektu kada je određena starost Stare masline na Mirovici, ustanovili stručnjaci Instituta šumarstva i poljoprivede iz Istanbula. I dalje rađa u punom jeku, ove godine će biti oko 250-300 kilograma, ali od toga neće biti berićeta jer je masline ove godine napala mediteranska muva. Staro je maslinarsko pravilo - ‘kiša jula, nema ulja’, jer maslina ljeti neće kišu, a ovog jula je bilo baš dosta padavina”, priča za “Vijesti” Abazović.

Na njegovom imanju u Mrkojevićima se nalaze stotine stabala iz čijeg ploda cijedi ulje, ali kaže da pomenuta maslina u svakom smislu ima posebno mjesto.

“Prateći inostrane maslinarske manifestacije, vidio sam da i ulje mora imati svoju priču, a ovoj maslini ne treba ništa drugo, samo da se stavi da je stara dva milenijuma, to je dovoljno. To je ogromno stablo, prečnika 8,6 metara, krošnja površine 14x15 metara, kad se popneš na nju, kao da si na brijegu, toliko se vidi daleko. Svake godine je malo kratim i spuštam, malo zbog vjetra da je ne polomi, a malo i zbog lakšeg branja. Dolaze stalno stranci, kažu nikada nisu vidjeli veće drvo na svijetu. Kad je rodna godina, izbaci i pola tone ploda, najviše je 530 kilograma”, priča višestruko nagrađivani uljar.

Skupocjeno ulje dobijeno od ploda stare masline Foto: Radomir Petrić

Briga o maslinjaku je kod Abazovića porodični biznis - sa Vebijom vrijedno rade supruga Saida, ćerke Enisa koja je udata i ima dvoje djece, Alisa koja u Podgorici završava studije ekonomije, Jasna koja u Nikšiću studira engleski i italijanski jezik, Azra koja se sprema za studije, te devetogodišnji sin Adnan.

“Svi smo u imanju, sam ne bih postigao rezultate, malo je radne snage”.

Ulje sa “posebne” masline Vebija pakuje u unikatnu ambalažu od 0,25 litara, za koju se etiketa radi u Austriji zlatnim slovima.

To jedinstveno “izdanje” ulja prodaje 100 eura po bočici, odnosno 400 eura za litar, i kaže da to nije mnogo za ovakvu priču, jer u Berlinu “na aukciji litar ulja dostiže i do 7.000 eura”.

“Prodao sam nekoliko ovih boca po 100 eura u Porto Montenegro, u ‘ful’ pakovanju u drvenoj kutiji. Jedna je završila i kod Milomira Marića, častio ga Radomir Novaković Cakan kada je gostovao kod njega. Marić mu kaže: ‘Hoćeš da me prevariš, ovo je parfem, nema ulja u ovako malom pakovanju’. To mi je bilo smiješno, kad se kaže domaće proizvedeno maslinovo ulje, ljudi većinom prvo zamisle plastične bidone i boce od koka-kole”.

100 eura je cijena bočice ulja od 0,25 litara, koje Abazović dobije sa masline stare više od dva milenijuma

Princ Čarls dobio ulje uz faul

Abazović priča da je i britanski princ Čarls dobio premijernu bocu maslinovog ulja kada je sa suprugom boravio na Cetinju.

Ističe da ne zaboravlja da mu nije dozvoljeno da uruči poklon koji je sam proizveo.

“Pitao sami ministra da li je poklon predao drugi čovjek zato što je mlađi, ili zato što nemam filmski osmijeh? Ako sam znao da proizvedem ovakvo ulje koje je dobilo međunarodni sertifikat u Portorožu, znaću valjda i da ga poklonim. Ne krivim nimalo kolegu, ali je u ministarstvu prema meni napravljen faul”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)