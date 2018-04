Abazović: Cungu me napada i širi nacionalnu mržnju

Predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović optužio je predsjednika Opštine Ulcinj Nazifa Cungua da je unajmio Ilira Lazorja i konsultanta Force Adria Nurealija, da podstrekavaju nasilje prema njemu.

Abazović je protiv njih trojice podnio krivičnu prijavu, kojom ih sumnjiči za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

Istakao je da mu time ugrožavaju pravo na život, slobodu i sigurnost, slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, izražavanja...

Abazović je za “Vijesti” je ispričao da ga Ulcinjanin Lazorija i albanski državljanin Nureali, po nalogu Cungua, mjesecima vrijeđaju na društvenim mrežama, ali i prenose ranije prijetnje njemu upućene.

Lider URA sumnjiči Lazorija da je 29. januara, na Fejsbuk stranici “Diaspora E Shqiptareve Te Malit Te Zi” javno objavljen uvredljivo-propagandni sadržaj, usmjeren na izazivanje mržnje na nacionalnoj osnovi i nasilja prema Abazoviću.

Na toj stranici, tada je uz poruku: “KY ASHT PASARDHESI I ESAD PASHE TOPTANIT” (Ovaj je nasljednik Esad Paše Toptanija), sa portala lajmi.net prenijet tekst pod naslovom “Dritan Abazoviq, rasti i politikanit shqiptar aleat i partive serbe në Mal të Zi” (Dritan Abazović, slučaj albanskog političkog saveznika srpskih stranaka u Crnoj Gori).

Cungu je juče “Vijestima” rekao da ne zna o čemu se radi, niti o kom portalu je riječ. “Vijesti” nijesu uspjele da stupe u kontakt sa Lazorijem i Nurealijem.

U prijavi, u koju su “Vijesti” imale uvid, piše da je prema saznanjima Abazovića inspirator, a u krivično-pravnom smislu saučesnik i direktni pomagač Lazorija, Adri Nureali, a direktni podstrekač i osoba koja je “unajmila” njih dvojicu Cungu, predsjednik Force.

Abazović je objasnio da nije želio ranije da podnosi prijavu, jer je čekao da prođu svi izbori.

“Za razliku od njih, koji su čitavu kampanju posvetili mojoj i diskreditaciji GP URA, ja sam iz korektnosti sačekao da se završe oba izborna procesa, kako ni na koji način ne bi uticao na ishod. Sramno je da se ovo dešava u našem malom gradu, gdje svako svakoga poznaje. Mislim da se prvi put dešava da je neko pristao da unajmljuje državljane druge države da bi vodili aktivnu negativnu kampanju direktno usmjerenu protiv GP URA i mene lično. Nalogodavac čitavog ovog procesa je aktuelni predsjednik Opštine Nazif Cungu, koji je preko svojih zaposlenih, onih koji su ranije radili u Opštini i ljudi sa kojima je u biznis vezama, pokrenuo portal lajm.me koji po svemu sudeći uređuje Lazorija, a koji je bio striktno zadužen i napravljen da bi najgnusnijim lažima napadao i diskreditovao mene i GP URA”, rekao je Abazović “Vijestima”.

Istakao je da se to dešavalo permanentno i da mu je 17. jula prošle godine na tom portalu čak prijećemo smrću, što je i prijavio.

“Oko toga sam razgovarao i sa ljudima iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, međutim, ni oni, ni policija, bez obzira na ubjeđivanja da će doći do počinioca, za sad nisu završili posao. Stoga, smatram da je Cungu, za tek završene izbore u Ulcinju dobio komandu od svojih podgoričkih šefova da najprljavijom kampanjom diskredituje mene i GP URA, jer je URA trebalo da ima širi kontekst nego što je ulcinjska lokalna zajednica. To što su oni radili, od regionalnih medija radi jedino Informer, i zato se lajm.me s pravom, kako ga Ulcinjani i nazivaju, može nazvati albanskim informerom, koji je zadužen za iznošenje najgnusnijih laži o političkim protivnicima. Cungua, Lazoriju i Nurealija smatram političkim kukavicama, zato što ovo nijesu radili iz svoje glave, niti za to imaju političke hrabrosti bez neke šire podrške”, kazao je Abazović.

Istakao je da je pred sudovima, tužilaštvom i crnogorskom javnošću spreman da sa njima suočava argumente, ali i da još dvije osobe sumnjiči da su im pomagale.

“To su A.N. i B. Č. koji su takođe, po svemu što smo do sada saznali, inkorporirani u ovu prljavu kampanju koja se preko portala lajm.me odvijala u susret lokalnim izborima u Ulcinju. Mislim da je Cungu unajmio albanskog Bebu Popovića, Nurealija, koji je albanskoj javnosti poznat po tome da je zadužen za prljavi dio kampanje, odnosno diskreditaciju političkih protivnika. Cungu je jedina osoba koju su podgorički šefovi mogli da nađu. Postoje i druge albanske stranke, ali niko nije htio da preuzme tako stramnu ulogu osim čelnika Force, koji su za to odvojili novac”, rekao je Abazović.

On je istakao da će pismom, od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, tražiti da se jasno utvrdi koliko je novca odvojeno za to, da li je sve prijavljeno kroz troškove kampanje, jer sumnja da se portal lajmi.me finansirao preko ilegalnih fondova i da su ga uređivali ljudi koji su primali platu iz ulcinjske lokalne kase.

“Dakle, ljudi koji su trebali da rade administrativne poslove u Opštini, zapravo su po nalogu Cungua morali da odrađuju poslove uređivanja portala. Osim toga, mislim da je zanimljivo ispitati poslovni odnos Cungua i Lazorija, s obzirom na to da mnoge stvari ukazuju da i tu postoji neka tajna veza”.

Motiv lična i politička diskreditacija?

U prijavi koju je Abazović podnio pojašnjeno je da ima saznanja da je Nureali krivično djelo počinio umišljajno, sa motivom da ga lično i politički diskredituje:

“U lokalnim i međunarodnim okvirima, kompromitacijom profesionalnog ugleda, te izazivanjem mržnje i mogućeg nasilja prema podnosiocu prijave”.

U tom spisu ocijenjeno je da je Lazorija morao postupati sa direktnim umišljajem, budući da je bio svjestan da predstavljanje Abazovića “kao nasljednika Esada Paše Toptanija, jednog od najomraženijih istorijskih ličnosti albanskog nacionalnog korpusa, mora izazvati izuzetno jaka osjećanja mržnje ili čak i nasilnih akcija prema njemu”.

Abazović je napisao da sumnjiči Lazoriju da ga je javno objavio i označio za nasljednika istorijske ličnosti “koja u albanskom nacionalnom korpusu nedvosmisleno predstavlja simbol izdajnika”, kako bi pozvao na mržnju, izazivanje jakih osjećanja netrpeljivosti:

“I da je to usmjereno na ‘trigerovanje’ afektivnih neprijateljskih osjećaja i namjera prema njemu, i predstavlja indirektnu instrukciju za nastavak istih ili sličnih prijetnji”.

