Abazović: Đukanović zna da je vrh policije pucao na Oliveru Lakić

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pokušava relativizovati pokušaj ubistva novinarke “Vijesti” Olivere Lakić, jer dobro zna da je na nju pucao vrh crnogorske policije.

To je “Vijestima” rekao poslanik i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, komentarišući Đukanovićevu ocjenu da je normalno da gotovo pet mjeseci nema pomaka u istrazi tog zločina.

“Tvrditi da je ‘normalno da nisu pronađeni napadači’, a pri tom i ‘da se institucije dobro nose sa tim slučajem’, kulminacija je u potcjenjivanju zdravog razuma, ali i poziv da se nesmetano nastavi sa tom praksom”, ocijenio je Abazović.

Đukanović je nakon jučerašnje konferencije u podgoričkom hotelu Hilton, kazao da “nije poželjno” da istraga napada na Lakićevu još ne daje rezultate, ali da je to “normalno” u svim zemljama u regionu, uključujući i članice Evropske unije (EU). Kazao je da tim državama niko ne prijeti da će izgubiti status članica EU, iako su se slične stvari dešavale i tamo.

“Evropska unija nama ne djeli lekcije, već dobronamjerne savjete koji izgleda toliko smetaju Đukanoviću da koristi svaku priliku da bočno izvrši atak i na njih. Vejrujem da će i oni (EU) sa riječi preći na djela i shvatiti da se moraju oduprijeti bahatim naletima autokrata da spriječe otkrivanje istine u vezi sa napadom na Oliveru Lakić”, ocijenio je lider pokreta URA.

Evropski komesar za proširenje Johanes Han nedavno je u Skoplju upozorio da pregovori Crne Gore sa EU mogu biti prekinuti ukoliko ne vide napredak u rješavanju slučaja napada na Oliveru Lakić.

Abazović smatra da je Đukanovićeva izjava “krunski dokaz” da štiti napadače i da se može zaključiti da će “biti normalno” da se oni nikad ne privedu pravdi.

“Podsjećanja radi, ovo nije prvi put da režim prikriva i relativizuje napade na novinare, a na Lakićevu nijesu nasrtali jednom nego više puta”, kazao je Abazović.

Olivera Lakić ranjena je 8. maja, nakon što je po povratku s posla parkirala automobil i krenula da uđe u zgradu, a na istom mjestu je fizički napadnuta 2012. godine. Više državno tužilaštvo i policija još nijesu na tragu nalogodavaca ili onog koji je pucao u nogu Lakićeve.

Đukanović je rekao da bi razrješenje ovog slučaja bila “ozbiljna potvrda sposobnosti države da se hvata u koštac sa takvim izazovima”.

“To je definitivno jedan nečasni akt nekog ko je želio da nanese štetu Crnoj Gori i javnoj državnoj politici”, ocijenio je juče Đukanović.

Abazović je saglasan sa ocjenom da napad na Lakićevu šteti Crnoj Gori, ali da državni ugled narušava i to što su u vrhu policije lica povezana sa organizovanim kriminalnim grupama.

“Svi zajedno tvore sistem zvani - Đukanovicev režim koji ovo orkestrira”, kazao je Abazović.

Istraživačicu javnih politika u Institutu alternativa Dinu Bajramspahić brine “sa koliko profesionalizma, pažnje i upornosti će se Uprava policije baviti predmetom napada na Oliveru Lakić nakon što je najautoritativnija figura u državnoj upravi saopštila da je normalno da predmet nije riješen”.

“Mislim da se prečesto u našoj javnoj upravi problemi koje hitno treba riješiti ‘normalizuju’ - prikazuju kao prirodni i pravdaju time što postoje negdje drugo. Smatram da to ne doprinosi odgovornosti i podsjeća me na učenike koji svoju jedinicu pravdaju tuđim jedinicama u školi”, kazala je Bajramspahićeva “Vijestima”.

Smatra da je predsjednik države, umjesto onog šta je rekao, morao izraziti “beskompromisno insistiranje na rješavanju ovog predmeta zbog nas samih a ne zbog EU, zbog slobode govora i informisanja, zbog prava na drugačije a posebno kritičko mišljenje, zbog zaštite novinara koji su na braniku javnog interesa”.

“Rješavanje napada na novinare, a posebno ovako ozbiljnih napada, interes je ovog društva, sa evropskim integracijama ili bez njih”, kazala je.

Đukanović je nekoliko dana nakon napada na Lakićevu, u jeku izborne kampanje za predsjednika, rekao da je meta tog napada bila i država Crna Gora. Kazao je i da joj je “nepoznati napadač iz mraka hirurški precizno nanio kontrolisanu, ali nekom drugom ko je politička meta, nekontrolisanu štetu”.

Đukanović: Država nije sposobna da pronađe napadače na Lakićevu

Đukanović je ocijenio da želje da se dođe do naručioca i do izvršioca napada na novinarku Oliveru Lakić nijesu u skladu sa “onim što su realne sposobnosti državnog aparata”.

“To je definitivno jedan nečasni akt nekog ko je želio da nanese štetu Crnoj Gori i javnoj državnoj politici. To nas naravno dodatno stimuliše da uradimo sve da pokušamo da dođemo i do naručioca i do neposrednog izvršioca tog nečasnog akta, ali kao što znamo ni u Crnoj Gori, ni u mnogo razvijenijim državama članicama EU, te želje nijesu uvijek u skladu sa onim što su realne sposobnosti državnog aparata”, kazao je.

Smatra da se svako treba upitati kome odgovara pokušaj ubistva Olivere Lakić i ocijenio da je jasno da to ne odgovara “onima koji su na vlasti”.

