Abazović: Inauguracija Đukanovića kao komemorativna sjednica u proširenom sastavu

Ono što je Jerusalim za Hrišćane, Muslimane i Jevreje, to je Bar za ljude za 21. vijek, to je simbol naše koalicije, komšijske sloge, bratske ljubavi, zajedništva i velike majske pobjede, koju ćemo zajedno ostvariti, poručio je lider Demokrata Aleksa Bečić na promotivnom skupu koalicije "Za 21. vijek".

Bečić je kazao da je danas u Crnoj Gori sistem vrijednosti narušen, a da je svaki slobodnomisleći čovjek i građanin ugrožen.

"Ugrožen je onaj koji misli svojom glavom, koji hoće da živi od svog rada, koji ne krade, ne ubija, ne otima. Vjerujte mi da nisam primjetio razliku kada neko ostaje bez posla, ide na biro rada, kada mora da napusti Crnu Goru u potrazi za hljebom, kada se ukidaju naknade majkama i dječiji dodaci, zamrzavaju penzije, povećava struja, internet, gorivo, ja sam video da su tu ugroženi svi koji neće da budu dio degradiranog sistema vrijednosti. Nijesam primjetio jednu vjeru ili jednu naciju, ali sam primetio sve vjere i nacije, sva imena i sva prezimena, sva bratstva i sve gradove. Primjetio sam sve one dobre ljude, i one koji čitaju Bibliju, i one koji čitaju Kuran, i one koji klanjaju i one koji mole, ljude svih vjera i nacija, jer suza naše majke, i pravoslavke, katolkinje, i muslimanke i je ista. Ta suza je istog oblika, sastava, od iste muke nastala. Oni danas hoće i suzu da dijele. Hoće li i suzi da odrede nacionalnost. Neće moći, jer i moja i Dritanova majka imaju istu suzu, isti osmjeh, isto srce, isti cilj, istu iskrenu namjeru. Nemojte da udarate tamo gdje je najteže, tamo gdje boli, tamo gdje se najvise voli i tamo gdje je spremno da se pogine. Nemojte da dijelite naše majke, jer ako njih podjelite podjelili ste sve nas. Podjelili ste našu djecu, podjelili ste djecu naše djece, a to vam nikada nećemo dozvoliti i to vam nikada necemo oprostiti", istakao je Bečić.

Bečić je ukazao na "lažni patriotizam režima iza kojeg stoji isključivo lični interes oličen u namještenim i pljačkaškim privatizacijama".

,,Njihova ekonomska filosofija je jasna svima. Pokušajima posle svega, posle pljačkaške privatizacije da otmu i dva preostala dobra na primoriju: Aerodrom Tivat i Luku Bar. Aerodrom Tivat, koji je prošle godine imao profit od 5 miliona eura i pored duga ,,Montenegro airlines" od 19 miliona evra, kome je Evropska banka bila spremna da da kredit do 50 miliona evra bez garancije države, koliko vjeruje u profitabilnost tog preduzeća. Oni vjeruju, a mi ne vjerujemo? Ili Luku Bar koja bilježi sve veći profit iz godine u godinu, koja povećava broj pretovara i vi hoćete ključni paket akcija da date za 7 miliona evra u drzavi u kojoj gradite auto put od kojeg veliku korist treba da ima najveca luka u zemlji. Je li to patriotizam? Je li to ta zastava iza koje se oni kriju? Je li to ta vizija koja treba da učini da imamo par stotina skorojevića, koji treba da pljačkaju nas da bi se bogatili, a da sa druge strane svadjaju preko pola miliona postenih i obespravljenih gradjans? Hoće da njihova djeca sjutra budu robovlasnici ovoj divnoj omladini, hoce da ih naslijede sinovi, sestričići i bratanići. E neće moći! Jer u Crnoj Gori očito ako ubijate, formirate kriminalne grupe, ako švercujete narkotike, i ako ste vođa narko dilera niko vas ne dira i ne pita ništa. Ali ako formirate koaliciju za 21. vijek, ako radite pošteno, ako nećete da budete dio decenijskih namještenih ideoloških utakmica, onda ste najveći protivnik, neprijatelj i problem. E neka smo problem. Nećemo da krademo, lažemo i da ubijamo. Nećemo da imamo šefove, bosove i vlasnike. To naši preci nisu imali, pa nećemo ni mi imati", zaključio je Bečić.

Bečić je istakao da ljudi za 21, vijek imaju potpuno drugačiju viziju od predstavnika aktuelne vlasti. ,,Mi želimo da spajamo, da mirimo, da stvaramo mostove saradnje, jer lako je mrzjeti i širiti ono što je pakost, ljubomora i zavist. To umje svako. Treba širiti ljubav, slogu i zajedništvo. Zato vas pozivam da pratite ovaj naš put i da im zajedno večeras iz Bara poručimo: mrzimo ubijanje, jer volimo rađanje, mrzimo protjereivanje, jer volimo spajanje, mrzimo rat jer volimo mir, volimo ljubav, pobjede. Prezrite podjele, mržnju i one koji prizivaju rat. Ignorišite ih, okrenite im leđa, zalupite im vrata. Neka znaju da u nama imaju najvećeg neprijatelja, pa neka izvole. Evo stojim vam ja nacionalisti, mešetari i šovinisti, udarite slobodno ako vam basta. Pomjeriti se nećemo ni ja ni Dritan, jer dosta ste trgovali 27. godina" poručio je Bečić.

Predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović pozdravio je Barane čestitkom za Dan nezavisnosti.

„Ovdje smo u Baru u oazi slobode, multikulturalnost, multikonfesionalnosti, gradu u kojem se odigrala i slavna Tuđemilska bitka u kojoj su se ljudi istinski borili za nezavisnost. To je onaj Bar koji je sanjao drugačiju Crnu Goru, koji je sanjao da možemo i trebamo zajedno i koji nije sanjao da Bar može da dođe do prosjačkog štapa a da njegovi gradonačelnici idu u zatvor: Važno je sa ovog mjesta poručiti da nezavisna Crna Gora može biti vječna samo ako bude slobodna, samo ako bude kuća svih njenih građana i ako budemo gradili njene slobodne institucije“, poručio je Abazović.

On se osvrnuo i na inauguraciju Mila Đukanovića na Cetinju i ocijenio je komemorativnom sjednicom DPS-a u proširenom sastavu.

„Uz prisustvo nekoliko gostiju sa strane koji zbog poštovanja državnog protokola nijesu htjeli da izazovu diplomatski skandal. Prilikom polaganja zakletve posljednjeg autokrate u Evropi rečeno je da će se on zalagati da Crna Gora kao i po Ustavu bude nezavisna, građanska, ekološka i pravna. Nezavisna država je za njega ona koja danas duguje 3 milijarde eura, građanska ona u kojoj svako ne misli kao on je izdajnik ili četnik. Ekološka država je za njega ona u kojoj njene najvrednije resurse treba davati njegovoj porodici, prijateljima i kumovima. Pravna država za njega je ona u kojoj se svakodnevno ljudi ubijaju na ulicama a kriminalci slobodno šetaju Barom i drugim opštinama. To nije naša Crna Gora“, kazao je Abazović.

Poručio je i da DPS sramno govori neistine o tome kako nema državnih zastava na skupovima koalicije „Za 21. vijek“.

„Mi se naše države ne stidimo. Mi smo ponosni na našu državu. Mi našu državu volimo. Poručujemo im iz Bara iz multikulturalnog centra, grada svih nacija i vjera da će se naše zastave podići visoko i da će Crna Gora uzdignutog čela slaviti dane nezavisnosti i dane državnosti i biti ponosna evropska evropska država nalik svim modernim evropskim državama i nalik svim civilizovanim svjetskim državama. To je Crna Gora za koju se borimo, to je Crna Gora koju zaslužuje mladost, to je Crna Gora koju zaslužuje Bar i koja će se ostvariti 27. maja“, naglasio je lider URA.

On je okupljene pozvao da pomognu da se odbrane posljednji resursi grada pod Rumijom, da pomognu mladosti i njihovoj djeci i budućim generacijama i da je najvažnije da se izađe na izbore u nedjelju.

„Ovdje imate lagan izbor. Nije stvar što neko prodaje patike već je problem što neko prodaje mandate, što se bavi političkom korupcijom. Ne dozvolite da vas predstavljaju ljudi koji su spremni da vas prodaju samo zarad svoje fotelje. Ovo je naša zemlja, nijesmo zakasnili, sve i dok jedan čovjek bude sa ovom idejom, spreman da se bori neće biti kasno“, zaključio je Abazović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)