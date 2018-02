Abazović: Nije bilo spremnosti da se nađe kompromisno rješenje

Ako neko misli da je isključivo ima pravo svoje rješenje kao konačno, to nije dobra poruka i na taj način teško i ubuduće možemo naći neke forme zajedničkog djelovanja, kazao je predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović nakon sastanka opozicije o predsjedničkom kandidatu.

Abazović je novinarima rekao da na sastanku parlamentarnih opozcionih partija nisu željeli da se prebrojavaju i da kod opozicionih kolega nije bilo spremnosti da se nađe kompromisno rješenje o kandidatu.

"Preovladalo je mišljenje između dva kandidata, jedan je, moram da konstatujem, bio potpuno nestranački bez ikakve političke prošlosti, bez učešća u bilo kojim političkim strukturama i vladama, i drugog koji je takođe vrlo kredibilan, o kojem nije bilo loših iskaza, ali koji je preovladao kao kandidat jedne političke opcije i to mjesecima unazad. Mislim da se nije pokazala spremnost kolega da se nađe kompromisno rješenje ili neko treće rješenje i da je to otežalo stvaranje nekog potencijalnog dijaloga ubuduće", kazao je Abazović.

Opozicija nije uspjela da postigne dogovor o zajedničkom kandidatu nakon što je Demokratski front (DF) ostao pri stavu da to bude Andrija Jovićević. Čelnici DF-a, Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Milan Knežević i Janko Vučinić su prvi napustili sastanak i nisu željeli da daju izjave. Nakon njih sastanak je napustio predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović, zatim i predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković.

Abazović je je rekao da na sastanak nisu došli da se prebrojavaju. "Odbili smo da se prebrojavamo, to nije ni bila poenta ovog sastanka, da smo htjeli da se prebrojavamo nije nam ni trebao sastanak, znamo kakva je čija snaga i u parlamentu i van parlamenta, međutim željeli smo kompromisno rješenje, danas nismo mogli da ga postignemo" rekao je Abazović.

On je dodao da u danima koji dolaze treba vidjeti neku alternativu. "Ja ostajem optimista da možemo sa nekom novom strategijom, nekim planom B da ipak izađemo u susret zahtjevima građana" rekao je predsjednik URA.

Upitan da li će biti predložen novi kandidat, Abazović je rekao da su predloženi kandidati odlični. "Želim da kažem takođe da, ako smo išli na to da imamo nestranačkog kandidata, ako su neke kolege odustale od sopstvene kandidature iako su imali političku snagu da uđu u trku, onda je trebalo da nađemo kompromis oko takvog rješenja. Ako neko misli da je isključivo ima pravo svoje rješenje kao konačno, to nije dobra poruka i na taj način teško i ubuduće možemo naći neke forme zajedničkog djelovanja", kazao je Abazović.

On je dodao da, ako druge partije budu mislile da je to optimalno, "preostaje da svi u skladu svojim dogovorima, internim, stranačkim, bilateralnim ili trilateralnim, koalicionim, mogu da ponude nekog kandidata ili više kandidata koji bi se uključili u predsjedničku trku". Upitan zašto DF ne odustaje od Jovićevića kada je inicijalni predlog da kandidatkinja bude Milka Tadić Mijović potekao od njih, Abazović je rekao da je to pitanje za DF.

Abazović je dodao da je demokratski, kolegijalni i prijateljski kapacitet takozvane građanske opozicije došao do granice preko koje teško može da se ide.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (14 glasova)