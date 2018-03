Abazović: Opozicioni kandidati da podrže Bojanića u drugom krugu ili povuku kandidature

Lider Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, pozvao je kandidate opozicije koji su najavili učešće na predsjedničkim izborima da povuku kandidaturu u korist Mladena Bojanića, ili da se obavežu da će ga podržati u drugom krugu.

Abazović je kazao da je Bojanić građanski kandidat koji će štititi interese crnogorskih građana i predstavlajti ih na dostojanstven i častan način.

„On je bio jedina osoba koja je bila zajednički imenitelj trenutno većinske opozicione scene u Crnoj Gori i zato smatram da je ostalo dovoljno prostora da kolege koje su se, legitimno i sa punim pravom kandidovale povuku svoje kandidature i daju šansu pobjedi opozicionog kandidata u prvom krugu", rekao je Abazović na konferenciji za novinare.

On je kazao da, ukoliko se to ne desi, očekuje i javno traži od njih da se obavežu da će Bojanića, kao zajendičkog kandidata opozicije podržati u drugom krugu.

„Ukoliko to ne budu uradili biće jasno da im cilj nijesu promjene u Crnoj Gori, nego da su u trku ušli da bi izazvali opozicionu kofuziju i pomogli kandidata Demokratske partije socijalista (DPS), ko god to bio", naveo je Abazović.

On je kazao da je URA cijelo vrijeme bila posvećena pronalasku zajedničkog kandidata opozicije.

Abazović je dodao da im je žao što do toga nije došlo ranije kako bi kampanja i sve što prati izborni proces bilo bolje pripremljeno.

"Ali pored svih nelagoda i neiskrenosti pojedinih političkih subjekata, aktiviranja spavača u opoziciji i konekcija pojedinih opozicionih strultura sa ljudima iz vlasti, došli smo do rješenja koje je kvalitetno i koje treba misiju promjena u Crnoj Gori da kapitalizuje na izborima", kazao je Abazović.

On je ponovio da je URA bila posvećena dogovoru i da kada niko nije vjerovao da će uspjeti nijesu gubili nadu.

Abazović je naglasio da niko nema pravo da interese svoje partije stavi ispred interesa Crne Gore i pozvao sve kandidate da se povuku u korist zajedničkog kandidata opozicije, kako bi ideju promjena i demokratizacije doveli do kraja.

"Osim ovog rješenja ni jedno ne može da bude pobjedničko", porucio je Abazović.

On je kazao da je ponašanje Građanskog pokreta URA bilo krajnje odgovorno i posvećeno interesima Crne Gore i traženju zajedničkog rješenja.

„Vrijeme je da se pomirimo, izostavimo svoje razlike i pronađemo osobu koja može da spaja a ne da dijeli, ko je spreman da svojim političkim angažmanom pomogne da postanemo normalna evropska država“, rekao je Abazović.

Komentarišući poziv Gorana Danilovića da lideri opozicije potpišu da će podnijeti ostavku ako Bojanić izgubi, Abazović je kazao da su bilo kakva uslovljavanja „samo trikovi koji ničemu ne vode“.

„Ja neću potpisivati ništa. Spreman sam da odgovaram pred organima svoje stranke i građanima, ali ne da svoj lični kredibilitet, lično znanje i energiju koja je uložena u pronalaženje zajedničkog kandidata stapamo u nešto, potpisivanjem stvari koje nemaju nikakvog osnova“, istakao je Abazović.

On je rekao da je učestovati samo zbog učešća neodgovorno prema građanima i da svi kandidati , osim Bojanića, znaju da nemaju nikakvu šansu da pobijede.

Abazović je dodao da građani prepoznaju one koji su od početka bili posvećeni pronalsku zajedničkog kandidata i one koji su deklarativno bili posvećeni a učinili da do toga ne dođe.

Prema njegovim riječima, više kandidata opozicije je veća pomoć DPS-u, jedan kandidata manja pomoć.

„DPS je čekao da vidi da li će biti jedna ili više kandidata. Ako bude jedan vjerovatno možemo preptostaviti ko će biti kandidat, ako bude više onda ostavljaju prostor da kalkulišu“, naveo je Abazović.

On je kazao da prikupljanje potpisa za kandidaturu Bojanića u završnoj fazi.

„Siguran sam da tamo neće biti duplikata kao u nekim drugim slučajevima“, dodao je Abazović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (16 glasova)