Abazović: Pokrenuli smo lokomotivu koja će nas odvesti u EU

Predstavnici Demokratske Crne Gorea i Građanskog pokreta URA potpisali su danas Memorandum o saradnji koji, kako je saopšteno, ostavlja prostor za koalicioni nastup na lokalnim izborima, ali će odluku o tome donositi partijski organi.



Memorandum su potpisali lideri dvije stranke, Aleksa Bečić i Dritan Abazović, koji su na zajedničkoj konferenciji za novinare istakli da se ne radi o koalicionom sporazumu, nego o dodatnom formalizovanju dosadašnje dobre saradnje.



Abazović je kazao da je ideja obje stranke, od njihovog osnivanja, bila da Crna Gora mora da se mijenja na temeljima građanski profilisane države, koja će biti sposobna da se organizuje na kvalitetniji način.



On je istakao da samo novi ljudi, koji nose neke nove vrijednosti u sebi i koji nijesu opterećeni duhovima prošlosti, mogu da ostvare evropsku Crnu Goru, kakvu zaslužuju svi njeni građani.



„Ovo je pokretanje lokomotive koja treba Crnu Goru da dovede prvo do političkih promjena, a onda i do Evropske unije“, istakao je Abazović.



Kako je naveo, Crnoj Gori je nasušno potrebna smjena vlasti.



„A da bi do nje došlo, treba da pokažemo da smo spremni da razgovaramo, da prihvatimo sve razlike koje su evidentne i koje čine našu zemlju još bogatijom, da smo spremni na jedinstvo“, kazao je Abazović.



On je, odgovarajući na pitanja novinara, kazao da Memorandum ne tretira pitanje koalicije, ali i ne isključuje tu mogućnost.



„Ovo nije koalicioni sporazum, nego memorandum o tješnjoj saradnji oko najvažnijih pitanja – od bojkota, fer izbora, važnih zakonskih rješenja, saradnje poslaničkih i odborničkih klubova“, naveo je Abazović.



On je kazao da će o eventualnim koalicionim aranžmanima blagovremeno obavijestiti javnost ukoliko njihovi stranački organi procijene da u nekoj jedinici lokalne samouprave treba nastupiti zajedno.



Bečić je kazao da je intezivnija saradnja Demokrata i Građanskog pokreta URA odgovor na želje, očekivanja i potrebe građana Crne Gore.



Prema njegovim riječima, Demokrate i URA imaju mnogo toga zajedničkog, što ih odvaja od njihove političke konkurencije.



„Mi smo istinski i iskreno usmjereni ka pomirenju Crne Gore, jer smatramo da joj je dosta balkanskog primitivizma, namještenih ideoloških utakmica političkih elita koje smo gledali u prethodnom periodu, u kojima su dobijali svi koji su igrali, a gubili oni koji su gledali, odnosno narod“, naveo je Bečić.



On je kazao da Demokrate i URA traže i dobijaju veliku podršku zato što imaju plan za budućnost.



„Imamo čiste izvore finansiranja, zavidnu reputaciju i veliko uvažavanje međunarodne zajednice, ne zavisimo od bilo kog neformalnog centra moći, i samim tim imamo zajednički najveću šansu da Crnu Goru povedemo putrem progresa i oporavka“, istakao je Bečić.



Kako je naveo, DPS nikada ne može uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju i zatvoriti poglavlja 23, 24 i 27.



„Jer ne mogu da krenu sami na sebe, odnosno kriminalce, korumpirane funkcionere, šumarsku, putnu ili hidro mafiju“, dodao je Bečić.



U Memorandumu se, kako je kazao, govori o međusobnoj solidarnosti, nenapadanju, saradnji poslaničkih i odborničkih klubova i dogovaranju o najvažnijim političkim pitanjima.



„I svemu onome što će ključno determinisati politički život Crne Gore i zahtijeva odgovornost od nas kao onih koji predvode novu generaciju političara i moraju odgovoriti na ono što su izazovi vremena“, rekao je Bečić.



Komentarišući najavu kandidature lidera DPS-a Mila Đukanovića za predsjednika države, on je ocijenio da je ta partija, izborom kandidata i vremenskim okvirom u kojem se odigrao taj proces, pokazala veliku nemoć i strah.



„Oni su posljednih nekoliko sedmica više puta odlagali sjednicu Glavnog odbora, to pokazuje da imaju struje i da su ozbiljna prestrojavanja davno počela u DPS-u“, kazao je Bečić.



On je podsjetio da se opozicija mnogo ranije dogovorila oko zajedničkog nestranačkog kandidata i time, kako je naveo, ispoštovala volju građana i birača.



„Nijesmo našu odluku determinisali u odnosu na to ko je kandidat DPS, a oni su načinom izbora kandidata pokazali da su definitivno partija prošlosti. Ako nakon 30 godina ponudite onoga sa kime ste započeli, to pokazuje da ste zaista u velikom strahu i da imate ozbiljne unutrašnje dubioze“, ocijenio je Bečić.



Abazović je, komentarišući kandidaturu Đukanovića, rekao da od njega očekuje retoriku o navodnoj odbrani državi.



„Mislim da nas očekuje ta retorika kako će da se brani država od četnika, partizana, Rusa, Srba, Albanaca“, kazao je Abazović.



On je ocijenio da je to bila jedina opcija za DPS, i da su svi ostali kandidati bili „potpuno neozbiljni za jednu ozbiljnu trku“.



Abazović je kazao da očekuje poraz Đukanovića, ako ne prvom, a onda sigurno u drugom krugu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (14 glasova)