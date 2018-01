Abazović: Razgovarali smo sa Demokratama o koaliciji u Podgorici

Lider Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, potvrdio je u intervjuu TV Vijesti da URA i Bečićeve Demokrate razgovaraju o mogućnosti da koaliraju u Podgorici, gdje će na proljeće biti održani lokalni izbori. To, tvrdi Abazović, nije smetnja zajedničkim ciljevima građanske opozicije, koja nikada nije bila jedinstven politički subjekat.

On nije pesimista u vezi sa daljim zajedničkim djelovanjem ovog dijela opozicije, a nagovještava i neka, kako kaže, pozitivna iznenađenja. Do sastanka najavljivanog prije Nove godine nije, međutim, došlo, jer se, kako je rekao za TV Vijesti, u neformalnim kontaktima partijskih lidera nisu iskristalisale neke značajne odluke.

„Građanska opozicija nije jedan subjekata i nije koalicija više subjekata, to je forma u kojoj se različiti politčki subjekti s vremena na vrijeme dogovaraju i konsultuju oko najznačajnijih poltičkih pitanja u zemlji. Vi znate da smo mi imali zajednički stav koji smo svi ispoštovali, a to je da ostanemo u bojkotu državnog parlamenta. Imali smo zajednički stav oko nasilja koje DPS sprovodi nad Javnim servisom, očekivalo se da imamo odgovore na još neka poltička pitanja... To do sada nije slučaj, ali ja nijesam pesimista, mislim da možemo očekivati neka pozitivna iznenađenja. “

Na pitanje da li je jedan od razloga što se lideri građanske opozicije nijesu sastali, to što Demokrate i URA, navodno, planiraju koaliciju u Podgorici, Abazović kaže da zaista smatra da je Podgorica najvažnija politička bitka koja će se odvijati u 2018, ukoliko ne bude vanrednih parlamentarnih izbora.

"Smatram da bi pobjeda opozicije vodila vanrednim parlamentarnim izborma u 2018. Opozicija mora da se organizuje na način koji je najbolji da bi se pobijedilo u glavnom gradu. Ovdje kreće i sa prednošću u odnosu na politčke konkurente. Sigurno je da će DPS i njegovi sateliti učiniti sve da obesmisle izborni proces, ali ja vjerujem da ukoliko budemo imali dobru i jasnu strategiju, bez obzira bila to jedna, dvije ili više kolona, da mi kao opozicija možemo izvolijevati veliku pobjedu," ističe Abazović.

Na pitanje da potvrdi da li postoje pregovori na relaciji Demokrate - URA oko zajedničkog nastupa u Glavnom gradu, Abazović kaže da postoje razgovori i razmjena mišljenja i traženja najboljih rješenja.

"Moram da kažem da nema još ničega što bi značilo da će voditi ka nekoj većoj saradnji, ali ja zaista smatram da svaki subjekt ima taj nivo legitimiteta i politčkog filinga da bira one puteve koji su za njega najbolji. Dali smo svoje prijedloge, šta bi bila najbolja rješenja, vidjećemo kako će biti protumačena. Ostajemo pri stavu da bi jedan zajednički kandidat za predsjednika bo najbolje rješenje cijele opozicije,“ navodi on.

Pošto je opozicija učestvovala na lokalnim izborima prošle godine, sada učestvuje u Beranama i Ulcinju, a očekuju nas predsjednički izbori i izbori u Podgorici, Abazović je za TV Vijesti govorio i o tome da li u opoziciji više uopšte razmišljaju o bojkotu izbora.

„Bojkot izbora ima smisla samo ako je potpun, ako svi subjekti se slože da je to najbolje rješenje. U ovom trenutku ne vidim da takvo raspoloženje postoji. Izbori u Crnoj Gori nijesu toliko stvar problema procedure, nego institucija koje ih sprovode i kriminalnih aktivnosti ljudi bliski vlasti vezano za te izbore. Nećemo dozvoliti da Ustavno pravo građana suspenduju ljudi koji ne žele da sprovode zakone. Ukoliko vlast bude željela da se izbori odvijaju u mirnoj atmosferi u atmosferi dostojantsvenoj, u nama će imati partnera, a ja vjerujem i drugim opozicionim struktrurama. Ukoliko budu brutalno pokušavali da varaju građane, da kupuju njihovu izbornu volju, onda će skladno tome imati adekvatan odgovor," poručuje Abazović.

