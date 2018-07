Abazović: Vlada i parlament ne žele reforme

Odugovlačenje rukovodstva Skupštine da pokrene inicijativu za stvaranje ad hoc radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva, pokazuje da oni ne žele promjene i reforme koje bi unaprijedile izborne procese, smatra lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović.



On je rekao da su URA i Demokrate predstavljajući svoj Plan izbornih reformi prije više od mjesec, uradile svoj dio posla i da su za taj dokument dobili podršku i visokih predstavnika Evropske unije (EU).



Abazović je agenciji MINA kazao da svima koji opstruiraju ovaj proces nije stalo do evropske integracije i poboljšanja u crnogorskom društvu.



„Odgovornost jasno adresirana na državni parlament i predsjednika tog doma Ivana Brajovića i one koji na sve načine žele da odugovlače. Jasno je da oni ne žele promjene i reforme koje bi unaprijedile izborne procese“, ocijenio je Abazović.



On smatra da čelnici parlamenta na taj način potvrđuju tezu da su nelegitimno izabrani i da tu nelegitimnost žele da sačuvaju što je duže moguće.



„Drugi argumenta koji bi opravdao zbog čega se ne preuzimaju inicijative u pravcu stvaranju ad hoc parlamentarne grupe i započeo rad na temeljnim reformama nijesam čuo“, istakao je Abazović.

Bečić i Abazović Foto: Luka Zeković

On je kazao da je Plan izbornih reformi kompatibilan sa onim što bi trebalo da bude evropska agenda u Crnoj Gori u vezi sa stvaranjem boljih uslova za fer i demokratske izbore.



„Vlada i „krnji“ parlament ne žele reforme evropskog puta i da se suoče sa problemima crnogorskih građana. Ne žele transparentnost procesa i mi sada ne možemo ništa više da zahtijevamo, svoje smo uradili“, kazao je Abazović.



On je rekao da URA i Demokrate nastaviti međunarodne aktivnosti, i da dobijaju podršku za Plan izbornih reformi.



„Siguran sma da će u jednom trenutku pritisak međunarodne zajednice biti veći i da će vlast morati da sjedne za sto i suoči argumente o izbornom zakonodavstvu, izboru čalanova Savjeta Radio Televizije Crne Gore, Sudskog savjeta i medijskim slobodama“, smatra Abazović.



On je kazao da ga ne čudi što Demokratski front (DF) neće učestvovati u ad hoc radnoj grupi i da smatra da taj politički savez radi u koordinaciji sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).



„Dovoljno je čuti diskusiju u parlamentu u kojoj su usmjerene protiv opozicionih kolega što, prije svega, govori o nedostatku opozicione etike i mislim da je njihova uloga u svemu tome destruktivna. Ne sa ciljem ne podrži reforme izbornog procesa, jer sam siguran da su i oni ubijeđeni da ovakav proces nikome ne odogovara, nego da sitnim trikovima i primitivnim napadima iskalkulišu neki sitni politički poen“, rekao lider URA-e.



On je naveo da crnogorska politička scena „boluje“ od nedostaka opozicione etike koja bi, prema njegovim riječima, uvijek trebalo da bude usmjerena da se pomognu promjene i pobijedi vlast, a ne opozicija.



„Mi smo svoj Plan iznijeli i vrlo je temeljan. Ako neko ima bolji neka ga predstavi. Ali ako želi samo da kritikuje korake drugih opozicionih subjekata koji žele da budu konstruktivni i predlažu mjere, onda se to radi tako što će neko predložiti bolje mjere i rješenja“, poručio je Abazović.



Orkestrirani napadi DF-a i DPS prema Koalicija za 21. vijek, kako je rekao, dovoljno govore da se ta dvija subjekta međusobno hrane i da im nije cilj nikakva promjena, već zadržavanje DPS-a na vlasti, a DF- najačeg u opoziciji.



Abazović je, komentrišući ostavku poslanika i funcionera URA-e Neđeljka Rudovića, kazao da se već javno zahvalio Rudoviću na saradnji i da nema sa tim nikakav problem.



„Moramo da shvatamo da demokratske procedure funkcionišu na taj način. Ne možemo da se ljutimo zato što smo u manjini vezano za strateške pravce kuda URA treba da ide“, rekao je Abazović.

Rudović Foto: Savo Prelević

On je kazao da je ponuda Rudovića da vrati poslanički mandat partiji odgovoran čin i da je to očekivao s obzirom da mandate nijesu dobili pojedinci nego stranka.



„Rudović je ostao član URA-e i vjerujem da će doprinositi rješavanju problema u državi i zajedno propagirati program i vrijednosti partije, a to je demokratska smjena vlasti u Crnoj Gori i unaprjđenje životnog standarda“, rekao je Abazović.



On je naveo da će se ne treba žuriti sa donošenjem odluke o dodjeli mandata drugom poslaniku, navodeći da neće bježati od rotacija ukoliko se procjeni da treba da dođe do toga.



„Sada treba svi da budemo posvećeni fomriranju i početku rada radne grupe, a o svim ostalim detaljima razgovaraćemo u relaksiranijoj atmosferi kada za to budu stekli uslovi“, zaključio je Abazović.

