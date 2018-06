Abazović: Vrijeme da odu oni opozicionari koji su radili za DPS

U tradicionalnoj opoziciji, koja sada ima tridesetogodišnji staž, i danas u vrhu stranke sjede ljudi koji su potrošili mnogo političkog opozicionog kredita, a nerijetko su neki od njih radili u korist onih protiv kojih se borimo, kazao je predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović. On je istakao da opoziciji treba novi zamah, nove ideje, novi koncepti i nova vrijednost.

"Opozicija ne može da se ponaša na način da bezuslovno napušta svoje principe kao što se to desilo u slučaju povratka u državni parlament. Niti da svoju kampanju bazira na unutaropozicionom napadanju, jer na taj način se pretvara u klasičnog pomagača Demokratske partije socijalista (DPS)”, kazao je Abazović u razgovoru za “Vijesti”.

Šta opozicija treba da preduzme kako bi, nakon dva uzastopna poraza na izborima, ponovo došla u situaciju iz koje može da ozbiljno ugrozi vlast DPS-a i njegovih partnera?

Građanski pokret URA je od svog osnivanja bio konstruktivan činilac na političkoj sceni Crne Gore. Mi smo zajedno sa Demokratama i na prethodnim lokalnim izborima predstavili koncept na kome će se zasnivati političke promjene u Crnoj Gori. Konkretnom ponudom i izmijenjenim političkim diskursom pokazali smo da postoji stragetija, ali je neophodno da i ostali opozicioni i društveni akteri isprate taj trend modernog pristupa biraču. Međutim, izbore u Crnoj Gori nažalost ne dobijaju politički subjekti nego kriminalci te stoga je dužnost opozicije da iznađe model u kojem će se izbori održavati u mnogo kvalitetnijem ambijentu nego što je to do sada bio slučaj.

Šta će URA uraditi?

Što se pokreta URA tiče, zajedno sa svojim partnerima, već analiziramo i pripremamo strategiju koja će omogućiti da izbori u Crnoj Gori imaju obrise demokratije, a ne vanrednog ili ratnog stanja. Sa druge strane, opozicija ne može da se ponaša na način da bezuslovno napušta svoje principe kao što se to desilo u slučaju povratka u državni parlament niti da svoju kampanju bazira na unutaropoziciono napadanje, jer na taj način se pretvara u klasičnog pomagača DPS-a. Takođe, opozicija mora naći načine da društvo izbavi iz kandži klijentelizma koji polako ali sigurno guta Crnu Goru i sve univerzalne moralne crnogorske vrijednosti. Svjedoci smo staljinističkih čistki u Javnom servisu što dodatno upućuje na sveukupni društveni ambijent. I pored svih elemenata fašisoidnosti koje emituje politika DPS-a, nisu uspjeli da za sebe vežu nove glasače. Ona je uspjela da nažalost sa nekim opozicionim partijama, crnogorskom građaninu ogadi javnu političku scenu i izbore koji bi trebalo da budu praznik demokratije. Nove opozicione snage koje na svu sreću Crna Gora ima moraju da se približe razočaranom građaninu i uvjere ga da su promjene jedini lijek za društvo, ali i iskorak za njegov bolji život.

Iz vašeg saveza sa Demokratama učestali su pozivi da se dugogodišnji lideri opozicionih partija povuku nakon neuspjeha na izborima, a Aleksa Bečić tvrdi da bi njihovo povlačenje rezultiralo boljom saradnjom unutar opozicije. Koji lideri, prema vašem mišljenju, treba da ustupe mjesta novim licima?

Na crnogorskoj političkoj sceni moramo naučiti da snosimo odgovornost i tim primjerom pokažemo novu dimenziju građanima od kojih tražimo povjerenje. U tradicionalnoj opoziciji, koja sada ima tridesetogodišnji staž, i danas u vrhu stranke sjede ljudi koji su potrošili mnogo političkog opozicionog kredita, a nerijtko su neki od njih radili u korist onih protiv kojih se borimo. Razumijem i prihvatam činjenicu da je jako teško u zemlji sa ovakvim političkim sistemom sačuvati opozicionu kondiciju. Ali, nekada moramo prepoznati kada je dosta. Jedan veliki Zinedin Zidan je odlučio da poslije tri uzastopne titule sa Real Madridom se povuče sa mjesta trenera. Dakle, ljudi iz vrha stranaka koji su decenijama u opoziciji, a i oni koji su nekada sa DPS-om kreirali ovakav sistem protiv kojeg se borimo, moraju da shvate da ovako više ne ide. U suprotnom, sami će postati žrtve svoje tvrdoglavosti i sujete. Opoziciji treba novi zamah, nove ideje, novi koncepti i nova vrijednost koja će zasigurno i dovesti do prijeko potrebnih promjena u zemlji. Samo politički subjekti koji idu naprijed, koji su okrenuti budućnosti, koji danonoćno rade na promjeni sistema vrijednosti, koji daju ono najbolje za opšte dobro, znaju šta je odgovornost i znaju šta im je činiti nakon ostvarenog izbornog rezultata. Ja vas uvjeravam da mi znamo, a to ćemo uskoro i dokazati.



Da li, nakon rezultata koalicije “Za 21. vijek” na lokalnom nivou, razmatrate da saradnju podignete i na državni nivo?

Nikada u istoriji parlamentarnog života Crne Gore jedna moderna, proevropska, građanska koalicija nije ostvarila ovako dobar rezultat. Koalicija “Za 21. vijek” URA i Demokrata dala je odličnu sinergiju. Na izborima u glavnom gradu, najreprezentativnijoj sredini za državni nivo dobili smo 26 odsto podrške građana. Ostaje gorak ukus i veliki žal što ni to nije bilo dovoljno da se u konačnici dovede do promjena. Rasuo se ogroman broj glasova, a znatan dio opozicionih birača ostao je kući. Naravno, ne zbog nas, već zbog drugih, jer im je to svojevrsna opomena pred isključenje, ako ozbiljno ne shvate da ih je retrogadno napadačka politika dovela do ambisa. Mi smo uradili sve što je do nas. Dali smo i zadnji atom snage za realizaciju kampanje “Za 21. vijek”. Uostalom, to su građani i vidjeli i cijenili. Međutim, naglašavam možemo i više i bolje, jer smo sad i jači i brojniji.

Podrška novih birača do kojih smo došli nas obavezuje da još jače nastavimo saradnju ova dva politička subjekta bez obzira na to da li ćemo u budućnosti nastuputi u koaliciji ili ne. Odluku uostalom donose partijski organi, ali želim da istaknem da je ova koalicija nesumnjivi kapital svih onih građana koji žele evropsku, građansku i modernu državu u kojoj će šanse biti jednake za sve. Vjerujemo da je to jedini pravi put i znamo da će uskoro biti pobjednički na crnogorskoj političkoj sceni. Naglašavam da je model saradnje Demokrata i URA podigao ljestvicu koalicionih odnosa u političkom životu Crne Gore na onaj nivo, koji brojni politički subjekti ne mogu ni dosegnuti.

U koaliciju mogu svi nekompromitovani

Smatrate li da nakon što je koalicija “Za 21. vijek” preuzela vodeću ulogu u opoziciji taj savez treba proširiti, odnosno u tu koaliciju uvesti i druge, ideološki slične partije i formirati ideološke blokove kako bi se izbjeglo rasipanje glasova na narednim izborima?

Svi oni koji dijele stavove proevropskog, modernog i građanskog društva, a nekompromitovani su u svom djelovanju i svoju oštricu usmjeravaju isključivo ka DPS-u dobrodošli su u borbi protiv trodecenijskog režima DPS-a. Ovo se naročito odnosi na intelektualce, slobodne pojedince i građane koji svoje znanje, energiju i vrijeme žele da usmjere ka razvoju i demokratizaciji Crne Gore. To smo između ostalog i proklamovali u Memorandumu o saradnji između URA i Demokrata. URA je uvijek vodila politiku dijaloga i međusobnog uvažavanja. Ne očekujem da će interesovanje iskazati oni koji su sami sebe diskvalifikovali svojim ponašanjem i intrigama. Promjene u Crnoj Gori su zajednički posao svih građana koji ovu zemlju vide kao uspješnu evropsku priču. Na tom putu svi koji mogu dati doprinos na bilo koji način, su dobrodošli. Samo bez ucjena, trikova, zamki, afera i nerealnih zahtjeva.

