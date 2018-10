Abović: Katnić ne povlači vodu za poslušnicima gospodara

Reakcija Specijalnog državnog tužilaštva povodom poklanjanja Adriatic Marinasu 5,6 miliona eura novca poreznih obveznika grada Tivta od strane predsjednika Opštine Siniše Kusovca, potpuno je očekivana. Crna Gora je zemlja u kojoj su ključne institucije zarobljene od strane koalicije na vlasti i u kojoj su te institucije obične sluškinje koalicije na vlasti, a ne nezavisni sistemi, ocijenila je Tivatska Akcija.

Specijalno državno tužilaštvo ocijenilo je da u kontroverznom poslu u kome je Porto Montenegro oslobođen 5,6 miliona eura komunalija, navodno nije počinjeno nikakvo krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

Iz tog organa, kojim rukovodi Milivoje Katnić, konstatovali su da je riječ o „u krajnjem, građansko-pravni odnos, dužničko-povjerilački odnosi, pa ukoliko postoje razlike u stavovima po pojedinim osnovima i utvrđenim iznosima naknade, nezadovoljna strana može zaštitu svojih prava ostvariti u sudskom postupku pred nadležnim sudom.”

Ugovor sa Portom kojim je konačno aminovano opraštanje potraživanja Opštine od te firme u iznosu od 5,6 miliona eura 20. septembra potpisao je gradonačelnik i predsjednik OO DPS Tivta dr Siniša Kusovac, a saglasnost za taj posao prethodno je lokalni parlament u januaru ove godine usvojio glasovima 17 odbornika DPS.

„Kada je prvi čovjek koalicije na vlasti u Crnoj Gori g. Milo Đukanović - u posjeti Tivtu 5. aprila u okviru kampanje za predsjedničke izbore - ultimativno saopštio da Opština Tivat treba da potpiše Ugovor sa Portom o otpisu 5,6 miliona eura duga za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i kada je jedanaest dana kasnije Đukanović (ponovo) postao predsjednik Crne Gore, bilo je jasno da je samo pitanje vremena kada će Siniša Kusovac - koji je upravo zahvaljujući apsolutnoj spremnosti da potpiše taj štetni ugovor i postao predsjednik Opštine - staviti svoj potpis na ugovor sa Porto Montenegrom. Jednostavno, nije bilo realno očekivati da Gospodar pusti svog odanog slugu niz vodu; to je logika kojom se Gospodari rukovode u odnosu prema svojim slugama. Dakle, puštanje aktuelnog predsjednika Opštine Tivat niz vodu ne dolazi u obzir, bar ne u ovom trenutku. Što vrijeme nosu, to ćemo vidjeti", saopštio je odbornik TA u SO Tivat Miomir Abović.

