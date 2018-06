Advokati optužili Katnića: Rekao da pravimo "srbijanski cirkus"

Tok suđenja

11:53 Suđenje se nastavlja 21. juna u 9 časova.

11:50 Sud je donio rješenje da se advokat Jugoslav Krpović kazni sa 500 eura zato što je komentarisao odluke suda. On je tražio izuzeće čitavog vijeća zbog, kako kaže, uvreda i uskraćivanja prava na odbranu, te zbog pristrasnosti.

Krpović kaže da je Katnić uvrijedio njega i ostale zato što je kazao da prave "srbijanski cirkus".

11:38 Sutkinja Mugoša je opet odbila da se prikažu fotografije koje je Milić fotografisala u Makedoniji krajem avgusta na kojima se vide "interesanti predmeti", nebo i drveće. Neće se prikazati ni fotografije mora iz Grčke.

10:48 Krpović je zamolio da se prikažu fotografije na kojima se vide prirodne ljepote Makedonije. Sutkinja ga je pitala da pojasni kakve veze ove fotografije imaju sa optužnicom.

''Ja da bih dokazao da je ona lice koje voli da fotografiše i da posebno voli prirodu i da voli da slika građevine jer joj je to struka'', kazao je Krpović.

10:42 Advokat Jugoslav Krpović je zamolio da se prikaže fotografija iz Podgorice sa telefona optužene Branke Milić.

''Ovo je fotografija iz Podgorice na mostu Braće Zlatičana, preko puta tadašnjeg hotela Crna Gora. Ove fotografije rekonstruišu kretanje moje branjenice koje dokazuju da ona ništa nije lagala'', kazao je Krpović.

10:36 ''Dosta mi je teško da nastavim ovu procesnu radnju jer sam opomenut i kažnjen a da sam prije toga uvrijeđen a da niste udaljili tužioca. Ostalo ću dostaviti sudu u pismenoj formi. Ima dovoljno primjeraka i za tužilaštvo da mogu da analiziraju'', kazao je Jovanović.

10:34 Advokat je dalje tražio da se pusti snimak na kojem Sinđelić govori ženi: ''Ono veče što sam ti uradio je ništa što ću tek da ti uradim''. Sutkinja Mugoša je odbila da se pusti snimak jer privatni odnosi Sinđelića i njegove žene se ne tiču suda.

10:30 Sud je odobrio da se pusti snimak na kojem se čuje kako je Sinđelić rekao da je ošišao kosu jer dok radi kosa mu smeta. ''A ovdje nam je svjedok rekao da mu je Edi kazao da se ošiša i obrije'', prokomentarisao je Jovanović.

10:28 Jovanović je zatražio da se pusti snimak na kojem se čuje kako Sinđelić govori: ''Eto šta si postigla. Ja sam došao i nalupao te i šta si postigla sa tim''. Sutkinja je odbila da se pusti taj snimak.

10:27 Jovanović je tražio da se pusti snimak na kojem se čuje kako Sinđelić tuče ženu.

Predmet ovog postupka nisu odnosi svjedoka saradnika sa njegovom suprugom niti su ti odnosi vezani za ovaj krivično pravni događaj.

''Tu se radi o porodičnom nasilju. Ja sam predložio psihijatrisko vijeće, a ovo ovdje što se čuje nije baš...'' Sutkinja Mugoša ga je prekinula i kazala: ''Nakon što advokat opet opomenut sud donosi rješenje. Imajući u vidu da je branilac više puta usmeno i na zapisniku opomenut, kako zbog rušenja procesne discipline tako zbog komentarisanja odluka suda, advokat Miroje Jovanović se kažnjava sa 500 eura'', kazala je Mugoša.

10:24 Jovanović je zatražio da se pusti snimak na kojem Sinđelić govori: ''Ja mogu sad da se spakujem i da dođem, ali nemam gorivo. Moram prvo da nađem gorivo. A ja tamo gladujem nemam šta da jedem''. Sutkinja je odbila da se pusti snimak.

10:23 Vijeće je odobrilo da se pusti audio snimak na kojem Sinđelić traži od jedne osobe da mu donese dvije motorole. Ovaj mu govori da ''to nije sigurno''. Na to ga Sinđelić prekida i kaže ''aha nije ti ovdje''. Ovaj mu potvrđuje da su motorole tu ali da nije sigurno da ih donese. Sinđelić mu odgovara: ''Dobro, pričaćemo da se ja čujem prvo sa ovim...''

10:18 Jovanović je zatražio da se pusti set audio snimaka na kojima Sinđelić navodi: ''Doći ću tu kad budem mogao i kada se snađem za gorivo jer goriva nemam''. Sutkinja je odbila da se puste snimci. ''To što Sinđelić ima ili nema goriva nije predmet ovog suđenja'', kazala je Mugoša.

Jovanović je prokomentarisao da je sud dozvolio poruke iz jula vezane za gorivo, a ne želi da pusti snimke.

10:10 Jovanovic je predložio još pet snimaka. Svi su odbijeni.

10:00 Katnić se javio za riječ, sutkinja ga je konstantno upozoravala da nema pravo na riječ ali je on nastavio da govori. ''Ja sam ovdje iznio jednu kvalifikaciju. Morate da mi date riječ jer imam pravo procesno da reagujem na ono što ste njima dali da govore. Nije ovdje niko uvrijeđen. Ja sam isto učestvovao na tim igrama srbijanskim i igrao.To je jako lijep običaj. Igrao bi i sada da nisam u korotu. Ali to je jedan način ponašanja a drugi je onaj koji je potreban ovdje u sudnici. Nemojte dozvoliti kolegi. On mi je drag, i još mi je draže što je iz Komana ali ne može ovako da se ponaša. Neka dođe kao svjedok i gotovo'', kazao je Katnić.

9:45 Sutkinja je dozvolila pauzu ali nije navedeno koliko će trajati.

9:45 Jovanović je burno reagovao kazavši da mu je tužilac uputio teške uvrede. On je zatražio pauzu traživši da se konsultuje sa advokatskom komorom u Novom Sadu.

9:38 Sutkinja Mugoša je odbacila i ovaj predlog kazavši da stanje vode u kući Sinđelića nema veze sa ovim krivično pravnim djelom.

9:35 Advokat Jovanović je tražio da se pusti snimak gdje se vidi da u kući nema vode. ''To je sve materijal koji je dostavilo tužilaštvo, nisam ja kriv što ih tužilaštvo nije detaljno pregledalo. Nema mjesta u Podgorici i Novom Sadu gdje u kućama nema vode. Takođe ta kuća pripada trećem licu. To želim da utvrdim - potencijalni lažni iskaz o mjestu stanovanja'', dodao je Jovanović.

9:30 "Ovi snimci bi trebalo da pokažu da Sinđelić nije imao gdje da spava pa je spavao u kolima a sve to u vezi s porukama: dođi kući, nemoj da se vučeš", kazao je Jovanović.

Mugoša je odbacila predlog. "Neće se gledati snimak zbog poštovanja prava na privatnost jer činjenica koju branilac želi da utvrdi, da li je Sinđelić spavao u kolima, nema veze sa aktivnostima svjedoka sareadanika u vezi sa slučajem gdje je svjedočio", pojasnila je Mugoša.

9:25 Advokat Miroje Jovanović tražio je da se pogleda jedan snimak na lap topu Saše Sinđelića. Posrijedi je video mahom sastavljen od screenshot-ova i frame-ova, kazao je Jovanović.

Sutkinja Suzana Mugoša istakla je da će snimak prvo da pogleda Vijeće pa da odluči hoće li biti prikazan na sudu.

9:23 Optuženi Dikić imao je nekoliko pitanja za vještaka. Jedno od njih je: da li telefon Samsung Galaxy 6 može da ažurira podatke u off line režimu.

9:20 Advokat Jovović tražio je od vještaka da izvrši analizu apikacija na telefonu koji je koristio optuženi Bratislav Dikić.

