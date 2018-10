Advokati traže obustavu postupka protiv Miktića: SDT nije ponudilo dovoljno dokaza?

U Višem sudu u Podgorici održano je ročište na kojem se raspravljalo o opravdanosti i zakonitosti optužnice specijalnog tužilaštva protiv Rajka Miktića, vlasnika firme Mik Trade iz Tivta, koji se sumnjiči da je zloupotrijebio službeni položaj i utajio porez u iznosu od dva miliona i 200 hiljada eura.

Branioci iz advokatske kancelarije Đukanović juče su tražili obustavu postupka protiv Rajka Miketića osnivača i izvršnog direktora kompanije ,,Mik trejd” koji se tereti za zloupotrebu službenog položaja, lažni stečaj i utaju poreza čime je državnu kasu oštetio za 2.200.000 eura.

Advokati Dragoljub Đukanović, Milan Kovačević i Milan Vujošević su pred vanraspravnim vijećem sudije Suzane Mugoše naveli da specijalno tužilaštvo nije ponudilo dovoljno dokaza za optuženje protiv Miketića.

Vanraspravno vijeće će u roku od 15 dana donijeti odluku o optužnici.

Srpski državljanin Rajko Miketić je osumnjičen da je bez odgovarajuće finansijske dokumentacije, u više navrata od 2010. do 2014. godine podigao ukupno 2.215.058 eura sa računa firme „Mik trejd”. Sumnjiči se i da je u tom periodu kao izvršni direktor firme davao lažne podatke o prihodima i druge informacije, a sve u cilju izbjegavanja plaćanja poreza i doprinosa. Kako bi počinio ovaj nezakoniti posao, prema sumnjama tužilaštva, on je Poreskoj upravi dostavljao prijave o lažnim podacima o porezu na dohodak fizičkih lica, porezu na dobit i dividendu, u ukupnom iznosu od 939.072 eura, a sve to ne prikazujući poslovanje koje je vodio preko deviznog računa.

Krivičnim djelom prouzrokovanje stečaja, Miketić je državnu kasu oštetio za 1,1 milion eura. Sumnjiči se da je Miketić bez odgovarajuće dokumentacije sa računa svoje firme ,,Mik trejd” podigao ukupno 2.215.058 eura. Od tog novca jedan dio je dao na ime pozajmici dok je ostatak utrošio na kupovinu nekretnine u Beogradu. Kako novac nije vraćen firmi, Miketić je to iskoristio kao razlog da otvori stečajni postupak.

