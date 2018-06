Adžić: Zahtijevamo niže cijene legalizacije na Cetinju

Predstavnici vladajuće većine na Cetinju prilikom donošenja Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte moraju uzeti u obzir zabrinjavajuće veliki procenat nezaposlenih, penzionera i korisnika socijalnih primanja, kao i to da je značajan boj građana u sopstvenoj režiji opremao zemljište, kazao je danas predsjednik cetinjskog odbora URA i odbornik te stranke u Skupštini Prijestonice Filip Adžić.

On navodi da je na sjutrašnjem zasijedanju nelegitimno izabrane Skupštine Prijestonice planirano usvajanje Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte i to u formi koja, kako kaže "nekorespondira sa realnim mogućnostima građana".

"Ogroman dug od preko 35 miliona eura po raznim osnovama i preglomazna administracija koja je nesavjesno uvećana zarad izbornog rezultata sada se pokušava servisirati povećanjem nameta građanima te stoga smatramo da je cijena neprimjereno visoka za izrazito nizak životni standard i da je ovo još jedan u nizu udara na ionako skroman budžet naših sugrađana", ističe Adžić.

Kaže da iz Građanskog pokreta URA konkretno, predlažu umanjenje cijene od minimum 50% kada su u pitanju objekti do 200m2 neto površine i objekti čiji je vlasnik ili član familije osoba s invaliditetom, dok za objekte neto površine iznad 200m2 predlažu umanjenje od minimum 30%.

"Predviđeno uvećanje za one koji plaćaju u mjesečnim ratama, a takvih će biti najveći broj, sa predloženih 20% trebalo bi svesti na 5%, jer bi u suprotnom to predstavljalo klasično reketiranje građana i to pored redovne kamate i obavezne hipoteke koju Odluka propisuje. Kada je u pitanju rok otplate za sve objekte, bez obzira na površinu, predlažemo da to bude 240 mjeseci kako bi makar u tom dijelu olakšali veliki teret građanima", navodi Adžić.

Zaključuje da ukoliko vladajuća većina na Cetinju zaista vodi računa o interesima onih koji na Cetinju i žive i razumiju njihove potrebe i probleme, kako su to besomučno ponavljali u predizbornoj kampanji, usvojiće predložene mjere Građanskog pokreta URA i to će biti usvojen na zadovoljstvo svih građana.

