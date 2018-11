Aerodromi, MA i Ministarstvo se čašćavaju besplatnim kartama

Ministarstvo saobraćaja, Aerodromi Crne Gore i Montenegro erlajns godinama imaju dogovor da zaposleni u Aerodromima i Ministarstvu imaju pravo na besplatne karte kod Montenegro erlajnsa, a da se kasnije za iznos tih karata smanjuje dug aviokompanije prema Aerodromima, saznaju “Vijesti”.

Prema informacijama “Vijesti” zaposleni na Aerodromima godišnje dobijaju po deset za njih besplatnih avionskih karata na bilo kojim destinacijama Montenegro erlajnsa, a zatim se za dio karte koji pripada toj aviokompaniji umanjuje dug prema Aerodromima. Prema informacijama “Vijesti” taj iznos karata godišnje vrijedi oko 300 hiljada eura. Aerodromi imaju 650 radnika. Međutim i pored ove mjere za smanjenje duga aviokompanije prema Aerodromima, on i dalje raste a na kraju prošle godine, prema izvještaju revizora, iznosio je 24 miliona eura. Vlada je prošle godine iz budžeta za MA dala 9,6 miliona eura kršeći zakon o budžetu i državnoj pomoći, što je i priznao ministar finansija Darko Radunović na sjednici Odbora za ekonomiju prije dva dana.

Zaposleni u Ministarstvu mogli su na sličan način da dobijaju za njih besplatne karte, ali nije jasan način na koji su dijeljene. Montenegro erlajns svojim zaposlenima poklanja po deset karata na bilo kojim letovima ove kompanije i za to imaju usvojenu proceduru.

“Vijesti” su još početkom septembra poslale pitanja Ministarstvu, Aerodromima i Montenegro erlajnsu, ali nijesu dobili odgovore.

Upravi Aerodroma su poslata pitanja: Da li svojim zaposlenima dajete pravo da dobijaju za njih besplatne avio-karte Montenegro erlajnsa? Na koliko besplatnih karata pravo imaju zaposleni, a na koliko članovi uprave i menadžmenta Aerodroma Crne Gore?; Da li Aerodromi plaćaju Montenegro erlajnsu te karte ili za taj iznos smanje potraživanja od Montenegro erlajnsa?; Koliko zaposleni, članovi uprave i menadžmenta i njihovih porodica ukupno godišnje dobiju ovakvih karata (podaci za 2017. i do sada u 2018)?; Koliki je taj iznos u novcu?; Za koje sve destinacije važe te besplatne avio-karte?. I pored obećanja iz ove državne kompanije nijesu poslali odgovore, ni dva mjeseca kasnije.

“Vijesti” su upravu Montenegro erlajnsa pitale: Na koliko besplatnih avio-karata godišnje imaju pravo zaposleni u Montenegro erlajnsu i članovi njihovih porodica?; Na kojim destinacijama mogu koristite te povoljnosti? Koliko se godišnje podijeli takvih karata (podaci za 2017. i do sada u 2018)?; Da li Montenegro erlajns ima dogovor sa Aerodromima Crne Gore da njihovi zaposleni i članovi porodica imaju za njih besplatne karte na linijama vaše kompanije?; Da li se za taj iznos smanjuje dug Montenegro erlajnsa Aerodromima Crne Gore?; Koliko godišnje Montenegro erlajns izda ili proda avio-karata kompaniji Aerodromi Crne Gore (podaci za 2017. i do sada u 2018)?; Koliki je taj iznos u novcu?; Da li se za taj iznos smanjuje dug Montenegro erlajnsa Aerodromima Crne Gore?; Da li Montenegro erlajns ima dogovor sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, Vladom i njenim organima da njihovi zaposleni i članovi porodica imaju besplatne karte na njenim linijama?; Koliko godišnje Montenegro erlajns izda ili proda avio-karata Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Vladi i njenim organima, a koliko ukupno Vladi Crne Gore i njenim organima (podaci za 2017. i do sada u 2018)?; Koliki je taj iznos u novcu?. Iz kompanije nijesu odgovorili na ova pitanja.

Ministarstvu saobraća su prije dva mjeseca poslata pitanja; Da li svojim zaposlenima dajete pravo da dobijaju za njih besplatne avio-karte Montenegro erlajnsa?; Na koliko besplatnih karata pravo imaju zaposleni i službenici vašeg ministarstva i članovi njihovih porodica?; Da li vam je poznato da li pravo na avio-karte nacionalnog prevoznika, plaćene o trošku budžeta, imaju zaposleni u Vladi i njenim službama?; Ako ta praksa sada ne postoji da li je postojala u ranijem periodu?; Da li Ministarstvo saobraćaja, Vlada i njene službe plaćaju Montenegro erlajnsu te karte ili za taj iznos smanje potraživanja od Montenegro erlajnsa?; Koliko zaposleni u ministarstvu i Vladi i njenim organima, godišnje dobiju ovakvih karata (podaci za 2017. i do sada u 2018)?; Koliki je taj iznos u novcu?; Za koje se sve destinacije odnose te avio-karte?. I iz Ministarstva i pored obećanja nije stigao odgovor.

Besplatne karte su prihod na koji se mora platiti porez

Zaposlenima u Aerodromima i Montenegro erlajnsu, za koje je utvrđeno pravilo da dobijaju po deset besplatnih karata godišnje, se to čak i ne računa kao prihod jer bi na iznos karte morali da plate porez na dohodak fizičkih lica.

U Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica se navodi da se ličnim primanjima, na koje se računa porez od devet odsto, smatraju i “primanja ostvarena u obliku bonova, novčanih potvrda, akcija ili robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda poreskog obveznika novčanom naknadom ili neposrednim plaćanjem”.

Besplatne karte koje se dobijaju po osnovu zaposlenja, prema ovom članu zakona, jesu lična primanja u uslugama i povoljnosti, pa bi neplaćanje iznosa poreza bilo kršenje zakona.

U Dortmund na kafu, da ne propadne karta

Zaposleni u Aerodromima i Montenegro erlajnsu besplatne karte mogu do iskoriste u toku te godine za koje su ih dobili ili dok im traje ugovor o radu, ako ističe u toku te godine.

Tako da postoje primjeri da zaposleni kada shvate da im ističe rok za korišćenje besplatne karte, pođu na bilo koji let samo da im ona ne bi “propala”.

Tako je jedan zaposleni odlučio da iskoristi kartu tako što je odletio za Dortmund, popio kafu na aerodromu, i vratio se istim avionom Monetengro erlajnsa sat vremena kasnije. Prema informacijama “Vijesti” njegov slučaj nije usamljen.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)