Aerodromi traže da Ministarstvo finansija izbriše spor iz katastra

Aerodromi Crne Gore (ACG) tražili su od Ministarstva finansija da poništi rješenje Uprave za nekretnine koja je po tužbi firme Regal Impex upisala zabilježbu na nekretninu te državne kompanije radi naplate novčanog potraživanja od 3,5 miliona.

ACG, kojim rukovodi izvršni direktor Danilo Orlandić, traži da ministarstvo odbije zabilježbu spora.

“Regal Impex”, dugogodišnji zakupac fri-šopova na aerodromima u Podgorici i Tivtu, tužio je Privrednom sudu ACG od kojeg traži nadoknadu štete u iznosu od oko 3,5 miliona eura, jer smatra da imaju pravo zakupa slobodnih carinskih prodavnica još dvije i po godine na aerodromima u Podgorici i Tivtu. ACG tvrde da nema zakonskog osnova za produženje ugovora.

Advokat ACG Velibor Marković “Vijestima” je kazao da je Uprava za nekretnine pogrešno primijenila materijalno pravo kada se pozvala na član 98 Zakona o državnom premjeru i katastru, jer taj član uopšte ne propisuje zabilježbe spora, dok se u članu 194 istog zakona (kojim se propisuje zabilježba spora) nema ni pomena o sporovima radi naplate duga ili drugih novčanih potraživanja, već samo u pogledu knjižnih prava.

“Kao što je to slučaj sa važećim i prethodnim važećim zakon o državnom premjeru i katastru ili zakonom drugog naziva koji je regulisao ovu materiju, nije propisana mogućnost da se zabilježba spora na nepokretnostima može vršiti po osnovu podnijete tužbe radi naplate novčanog potraživanja. To je i logično jer institut zabilježbe spora služi samo kako bi treća lica bila upoznata sa pravnim stanjem nekretnine. To u smislu da li se povodom te nekretnine vodi spor radi utvrđivanja prava vlasništva ili nekog drugog knjižnog prava, pa u slučaju da ta lica imaju namjeru da tu nekretninu kupe ili na njoj zasnuju neka druga knjižna prava imaju saznanja o toj činjenci”, objasnio je Marković.

On je dodao da rješenje Uprave za nekretnine predstavlja ili elementarno nepoznavanje propisa službenika koji je obrađivao to rješenje ili još nešto gore, a to je zla namjera da se na ACG pokuša izvršiti neki protivzakoniti pritisak sa ciljem da se izdejstvuje plaćanje novca firmi “Regal Impex”.

Marković je kazao da su zbog svih ovih činjenica predložili Ministarstvu finansija da donese rješenje kojim će poništiti prvostepeno rješenje Uprave za nekretnine i na osnovu člana 126, stav 6 Zakona o upravnom postupku donijeti rješenje kojim će odbiti zabilježbu spora.

Najavili podnošenje krivičnih prijava

Marković je kazao da će ACG u najkraćem mogućem roku razmotriti mogućnost podnošenja krivične prijave protiv službenika Uprave za nekrentine koji je obrađivao osporeno rješenje ili više osoba u saučesništvu.

To zbog osnovane sumnje da su donošenjem osporenog rješenja izvršili krivično djelo nesavjestan rad u službi iz član 147 stav 2 Krivičnog zakonika.

Kako je objasnio, tim članom se, između ostalog, predviđa da službeno lice može zbog kršenja opštih akata, što je, kako navodi, ovdje slučaj jer je grubo prekršen zakon o državnom premjeru i katastru, može kasniti zatvorskom kaznom do šest mjeseci.

