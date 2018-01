Afera "Snimak" nikad ne prestaje: Posao za Katnića ili podmetačina?

Nastavak afere “Snimak”, crno na bijelo pokazan, u kojem se u ime ministra prosvjete Damira Šehovića nude zaposlenja i pritiskaju ljudi da napuste odborničku listu Socijaldemokratske partije (SDP), pokazuje da je Crna Gora dotakla samo dno kada su u pitanju slobodni izbori, a takođe pokazuje i da afera “Snimak” nikada ne prestaje.

Ovo su poručili iz opozicije nakon što su “Vijesti” objavile audio-zapis na kojem se čuje kako funkcioner Socijaldemokrata (SD) iz Berana Naser Gargović, kandidatu za odbornika SDP-a nudi zaposlenje za suprugu tražeći pri tom da se on povuče sa izborne liste i pređe u partiju Ivana Brajovića. Na snimku koji je dostavljen “Vijestima” čuje se kako Gargović poručuje da sve to radi po nalogu ministra Šehovića, te da je sve dogovoreno sa njim.

Iz SDP-a, čijeg su kandidata “vrbovali”, poručili su da će tražiti hitnu reakciju Tužilaštva povodom, “besprizornih pritisaka i zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe kojima su izloženi njihovi odbornički kandidati u Beranama”.

“Sramota je za državu Crnu Goru da ima ministra prosvjete koji brutalno ucjenjuje ljude elementarnim egzistencijalnim pitanjima, ministra kojemu je ovo ko zna koja po redu afera i skandal. Nakon prepisivačke afere, brutalne diskriminacije i obračuna sa Milenom Mijović, niza drugih dokazanih i medijski eksponiranih slučajeva političko- partijskih postavljenja u resoru prosvjete, sada bestidno, kukavički i podlo preko svojih partijskih poslušnika pritiska i ucjenjuje časne ljude koji se nalaze na listi SDP- Demos u Beranama”, saopšteno je iz SDP-a.

Iz Građanskog pokreta URA naveli su da se od “flomaster koalicije” ništa drugo nije moglo ni očekivati, a pogotvo ne od SD-a kome su građani Crne Gore plaćali političke skupove i, kako navodi član Glavnog odbora te partije, Mileta Radovanić, čiji predsjednik daje lažne iskaze na sudu. “Ovakvi slučajevi su definitivno posao za Specijalno tužilaštvo jer je sve više očigledno da afera „Snimak“ nikada ne prestaje”, kazao je Radovanić za “Vijesti”.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Jovan Vučurović kaže da je “u zemlji u kojoj se pravosuđe nalazi pod partijskom kontrolom, i isključivo bavi progonom DF-a kao najvećeg protivnika režima, potpuno očekivano da razne protuve bliske Demokratskoj partiji socijalista (DPS) i satelitima otvoreno prijete, ucjenjuju i maltretiraju građane”. “Ovaj primjer nije ništa novo, to gledamo od izbora do izbora, to su u ustaljene metode koje je odavno promovisao DPS, a sad su se osilili i njihovi privjesci”, poručio je Vučurović.

Iz Demokrata su naveli da je otkriće da direktori iz reda SD-a traže od profesora da se povlače sa opozicionih lista, još jedan šamar za crnogorsko društvo. “Kako takvi socijaldirektori očekuju da imaju poštovanje učenika i kako će biti motivisani učenici kada vide da se njihovi edukatori bave pijačnom trgovinom glasova”, naveo je kandidat Demokrata za odbornika u SO Berane Vladimir Đaković.

Iz SDP-a dodaju da je SD “zastiđe od partije koju je formirao DPS”, kako bi se obračunao sa SDP-om i da je samo sredstvo koje u ime svog vlasnika u kontinuitetu maltretira slobodnu javnost i slobodne ljude u Crnoj Gori - od Patricije Pobrić koja je pokrenula slučaj “Ramada”, preko Milene Mijović i afere “Vrtić”.

“Ako Vrhovno državno tužilaštvo u čijoj je ovo nadležnosti, hitno ne reaguje na ovo ogoljeno i jasno dokumentovano nasilje nad slobodama i pravima građana u izbornom procesu, to će biti znak da je i ova institucija politički zarobljena. Bilo bi korisno da nam gospoda iz Tužilaštva konačno odgovore do kada će da ćute na ovu vrstu državnih udara na časne i poštene građaane ove države, koji su predmet brutalnih pritisaka vlast”, kazali su iz partije Ranka Krivokapića. Dodaju da će povodom ovog slučaja tražiti hitan sastanak sa šefom Delegacije EU Aivom Oravom, a pozvali su i premijera Duška Markovića da da stane u odbranu obrazovnog sistema.

Radovanić dodaje da očekuje da će funkcioner Gargović nakon ovoga samo još više napredovati u partijskoj hijerarhiji. “Umjesto da se bavi svojim poslom, ministar na partijske sastanke zove profesore i direktore obrazovnih ustanova pritiskajući ih da glasaju za SD”, zaključio je Radovanić.

Izviđaj već pokrenut

Beransko Osnovno tužilaštvo formiralo je predmet povodom teksta objavljenog u “Vijestima”.

To je sinoć “Vijestima” saopštila rukovoditeljka te institucije Gorica Golubović.

“Formiran je predmet KTR. BR. 10718, koji je u fazi izviđaja. Neke radnje se već preduzimaju i tužilac postupa u tom predmetu”, kazala je ona novinarki.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, Gargoviću je poslat poziv za saslušanje u Osnovnom tužilaštvu.

Šehović: Nisam ni od koga tražio da u moje ime nudi zaposlenje

Šehović je juče saopštio da nikada niti jednom kandidatu za odbornika nije obećavao zaposlenje bilo kog člana porodice u zamjenu za prelazak iz jedne u drugu partiju, niti je, kako kaže, od bilo koga tražio da u njegovo ime to čini.

“Razumijem frustraciju pojedinaca zbog izvjesnog nestajanja SDP-a sa političke scene, kao i njihovu drskost i spremnost da najprizemnijim podmetačinama pokušaju da odlože svoj definitivan politički krah, ali ne dozvoljavam nikom, pa ni njima, da moje ime uvlače u sopstveni politički brlog u koji su upali zbog naopake politike koju njihovi lideri vode. Zato ću u želji da se zaštitim od sličnih čaršijskih priča trećih lica o meni, zasnovanim na principu “rekla-kazala”, ubuduće biti prinuđen da svoj lični i profesionalni kredibilitet štitim pred nadležnim sudovima”, naveo je Šehović u reagovanju.

Iz njegove partije su, u odvojenom reagovanju, saopštili da “otužna koalicija partija u nestajanju na providan i smiješan način "pokušava svojim podmetanjem da nanese štetu uglednom Berancu Naseru Gargoviću”.

“Otužnoj koaliciji partija u nestajanju ostale su samo 'kafanske priče' kao posljednji trzaj pred konačni odlazak u političku prošlost. Postaje mučno gledati posljednje koprcanje partije čiji su 'čuveni' manifest za okupljanje 'progresivnih snaga' svi izignorisali, jasno im stavivši do znanja šta misle o njima i o demogoškim opservacijama njihovog pogubljenog lidera. Uvidjevši da im čak ni koalicija sklepana na brzinu ne može pomoći da preskoče cenzus u Beranama, bave se klasičnim malograđanskim podmetačinama”, saopšteno je iz Brajovićeve partije.

Iz SD-a navode da se "na providan i smiješan način" pokušava nanijeti šteta Gargoviću, "koji je isključivo zahvaljujući svom ličnom i profesionalnom integritetu, obavljao najodgovornije dužnosti u prosvjeti i mnogo prije nego što su Socijaldemokarate osnovane i što je Damir Šehović izabran za ministra."

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (8 glasova)