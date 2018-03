Akcije Rudnika 4,24, ali kada treba Acu Đukanoviću - 6,4 eura

Nominalna vrijednost akcija Rudnika uglja Pljevlja je prema revizorskom izvještaju 4,24 eura, dok je prema izvještaju koji će se koristiti za otkup akcija od italijanske kompanije A2A i Aca Đukanovićanjihova vrijednost procijenjena na 6,4 eura.

A2A ima dva miliona akcija Rudnika, pa bi njen gubitak na ovaj razlici iznosio 4,3 miliona, a Aca Đukanovića na njegovih 600 hiljada akcija 1,3 miliona eura. Većinom glasova (89 odsto) Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) usvojila je odluku o pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Rudnika uglja Pljevlja (RUP).

Izvještaj revizora za 2016. godinu radila je podgorička kancelarije kompanije “Deloitte”, a objavljen je prekjuče sa godinu zakašnjenja. Ovaj izvještaj je potpisan 31. avgusta prošle godine. Drugi izvještaj o “fer vrijednosti akcija” radio je beogradski “Deloitte”, počevši od 4. jula prošle godine.

To znači da su oba izvještaja rađena u približno isto vrijeme. Jedina razlika je što se u “izvještaju o fer vrijednosti” navode buduće mogućnosti kompanije odnosno gradnja drugog bloka Termoelektrane, što bi povećalo prihode Rudnika. Međutim, Vlada je krajem prošle godine raskinula ugovor o gradnji drugog bloka sa češkom kompanijom Škoda Praha da bi se umjesto toga započela ekološka rekonstrukcija sadašnjeg bloka TE, kako bi mu bio produžen radni vijek za još 20 godina. Iz Vlade su tada saopštili da ovo ne znači odustajanje od drugog bloka, kao i da će do kraja januara 2018. saopštiti alternativno rješenje za njegovo finansiranje. To se međutim nije dogodilo.

Ugovor je raskinut jer češki partner godinu dana nije mogao naći kreditora za ovaj posao. Direktor Sekretarijata Energetske zajednice (EZ) Janez Kopač je na raspravi pred odborom za ekonomiju crnogorske skupštine kazao da izgradnja drugog bloka ne bi bila isplativa. EU uvodi visoke naknade za rad TE zbog zagađenja, zbog čega u njenim članicama prelaze na druge vidove proizvodnje električne energije.

To znači da bi “fer vrijednost” Rudnika uglja bez skorije izgledne izgradnje drugog bloka bila na nominalnom iznosu od 4,24 eura.

“Naknadno objavljivanje finalne verzije Izvještaja o reviziji Rudnika uglja za 2016, koju je izradio “Deloitte” Podgorica svega par dana prije razmatranja Izvještaja o procjeni vrijednosti” doživljavam kao pokušaj da se u posljednjem trenutku izbjegne ili smanji odgovornost za dugo i nezakonito skrivanje podataka iz ovog dokumenta, moguće štete koja će zbog toga nastati i sankcija koje će svakako uslijediti pošto sudstvo istraži dešavanja u vezi sa preuzimanje akcija Rudnika“, ocijenio je za „Vijesti“ Dejan Mijović, ekonomski analitičar i bivši član borda EPCG.

Revizorski izvještaj Rudnika za 2016. objavljen je prekjuče na sajtu Montenegroberze, a Mijović je prošle sedmice kritikovao što objavljivanje tog izvještaja kasni.

“‘Deloitte’ Beograd je prema projektnom zadatku i potpisanom ugovoru sa EPCG bio dužan da procjenu vrijednosti Rudnika uglja izvrši blagovremeno, odgovorno, profesionalno i kvalitetno, u skladu sa Međunarodnim standardima procjene IVS 2017. Ovi standardi su ga, pored ostalog, obavezivali da odgovarajućim kontrolama, inspekcijama i analizama samostalno provjeri pouzdanost podataka i pretpostavki dobijenih od zainteresovanih strana i da pri tom ne podlegne njihovom pristrasnom uticaju”, napomenuo je Mijović.

On je naveo da je “Deloitte” Beograd, međutim, “po sopstvenom priznanju bez provjere prihvatio kao potpuno istinite podatke dobijene od menadžmenta Rudnika, zastupnika interesa većinskih akcionara A2A i Aca Đukanovića, ne pominjući da li su te podatke verifikovali organi i revizor društva ‘Deloitte’ Podgorica”.

“Pozvao se na preliminarnu verziju o reviziji Rudnika za 2016, iako je Skupština Rudnika usvojila finalnu verziju 4. oktobra 2017, vjerovatno u namjeri da pored sebe liši i sestrinsku firmu iz Podgorice bilo kakve odgovornosti za rezultate procjene, čime je potvrdio osnovanost sumnje da je bio u konfliktu interesa u ovom poslu. Prema potpisanom ugovoru, morao je ali nije priložio ni izjavu o vjerodostojnosti i sveobuhvatnosti prezentiranih podataka, ili ova namjerno nije objavljena na sajtu EPCG da bi se sakrili navedeni krupni nedostaci. Uvažio je nerealnu hipotezu o izvjesnosti izgradnje drugog bloka do 2022, uprkos priznanju Vlade da za to nema ni tehnička ni finansijska rješenja”, naglasio je Mijović.

“Deloitte” Beograd je, kako napominje Mijović, do procjene od 6,4 eura “koja omogućava vlasnicima da steknu nezasluženi ekstra-profit, došao kršeći ključne elemente ugovora, standarde i etičke principe struke (etički kod Savjeta IVS) koji od njega nalažu da uvijek djeluje u javnom interesu”.

“On je to čak posredno i priznao, jer je u svom izvještaju prećutao a bio je dužan da navede da je procjenu izvršio u skladu sa standardima IVS. Time je oštećena državna EPCG, pa današnja skupština treba da odbaci procjenu beogradskog “Deloitte” i od njega zatražiti nadoknadu štete prouzrokovanu nesavjesnim i nekvalitetnim radom, kako i predviđa ugovor”, tvrdi Mijović.



Mijović: Krajnje vrijeme da reaguje tužilac

“Bez obzira da li je tako postupao po sopstvenoj volji ili po nagovoru i pritisku klijenta, tj. visokih čelnika DPS-a i vlade, specijalni državni tužilac bi morao da po službenoj dužnosti odmah reaguje i preduprijedi moguću štetu. Ako se to ne desi, ovim kriminalnim poduhvatom će se svakako pozabaviti buduće nezavisno tužilaštvo i sudstvo. Kao što sam najavio, ja sam Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio moguću povredu javnog interesa koja će se izvršiti ovom transakcijom”, istakao je Mijović.



Revizor upozorio da su i dalje visoke obaveze

Podgorički “Deloitte” je u svom izvještaju upozorio da su kratkoročne obaveze Rudnika na kraju 2016. godine iznosile 27 miliona eura, dok su obrtna sredstva vrijedila 10,8 miliona.

“Na dan 31. decembra 2016. godine kratkoročne obaveze Društva veće su od njegovih obrtnih sredstava za iznos od 16.259.310 eura što je za iznos od 4.820.552 eura manje u odnosu na istu razliku na dan 31. decembar 2015. godine. Ovo pitanje ukazuje na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje mogu da izazovu jaku sumnju u sposobnost Društva da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja”, naveo je revizor u izvještaju.

