Ako bude krize, 28 prijatelja bi branilo Crnu Goru

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocijenio je da se Crna Gora u prvoj godini članstva pokazala kao veoma čvrsta i pouzdana saveznica, te da ona ima velike koristi od toga što sjedi za istim stolom sa 28 ostalih zemalja svijeta.

“Ima koristi od duboke saradnje sa saveznicama koje predstavljaju polovinu svjetske ekonomske i vojne sile. Kolektivna odbrana predstavlja najveći mogući oblik garancije bezbjednosti. Da uzmemo za primjer da grčki i italijanski borbeni avioni sada čuvaju vazdušni prostor Crne Gore. U slučaju krize, Crna Gora zna da bi joj 28 prijatelja priteklo u pomoć”, kazao je Stoltenberg u intervjuu “Vijestima” povodom godišnjice ulaska u NATO.

Danas se obilježava godina od prijema Crne Gore u NATO. Kako se Crna Gora pokazala u prvoj godini? Gdje se, po Vama, posebno istakla, a koje su to oblasti u kojima još mora da poradi?

Bio sam veoma ponosan što sam stojao pored predsjednika (Filipa) Vujanovića prošle godine i dočekao Crnu Goru u NATO porodicu. Danas sam jednako ponosan što obilježavam prvu godišnjicu istorijskog pristupanja Crne Gore Alijansi. Crna Gora ima mjesto za našim stolom i ravnopravan glas u oblikovanju budućnosti Alijanse. Pristupanje Crne Gore doprinijelo je stabilnosti na zapadnom Balkanu. Takođe je doprinijelo evroatlantskoj bezbjednosti. Na primjer, Crna Gora šalje trupe za NATO misije i operacije. U Avganistanu, crnogorske snage služe u misiji “Odlučna podrška” kroz obuku, savjetovanje i asistiranje avganistanskim bezbjednosnim snagama i institucijama. Crna Gora, takođe, doprinosi našoj finansijskoj podršci za avganistanske bezbjednosne snage kroz Povjerenički fond za avganistansku nacionalnu vojsku.

Na sastanku ministara odbrane NATO-a u aprilu, Crna Gora je najavila da će dodatno povećati broj trupa kao doprinos našoj misiji “Odlučna podrška”. Crna Gora je, takođe, izložila jasan plan da potroši dva odsto BDP-a na odbranu, kao što su se saveznice dogovorile na Samitu u Velsu 2014. Stoga je dokazala da je veoma čvrsta i pouzdana saveznica.

Na kraju, prijem Crne Gore u NATO je još jedna demonstracija da naša politika otvorenih vrata funkcioniše i da predstavlja istorijski uspjeh. To je donijelo stabilnost, mir i prosperitet milionima širom evroatlantskog regiona. Izgradilo je veću saradnju. To pokazuje da smo Alijansa od 29 zemalja koje stoje zajedno i štite jedni druge.

Kritičari članstva tvrde da Crna Gora nije dobila ništa od NATO-a u ovoj prvoj godini. Koje su koristi koje je Crna Gora imala od NATO članstva u prvoj godini?

Kao punopravna članica NATO-a, Crna Gora sjedi kao ravnopravna zajedno sa 28 drugih suverenih zemalja. Takođe, ima ravnopravan glas u odlukama NATO-a, a ima koristi od duboke saradnje sa saveznicama koje predstavljaju polovinu svjetske ekonomske i vojne sile. Kolektivna odbrana predstavlja najveći mogući oblik garancije bezbjednosti. Da uzmemo za primjer da grčki i italijanski borbeni avioni sada čuvaju vazdušni prostor Crne Gore. U slučaju krize, Crna Gora zna da bi joj 28 prijatelja priteklo u pomoć. Članstvo u NATO-u je, takođe, pokazalo da se isplate reforme Crne Gore i njen put u evroatlanskim integracijama.

Na kraju, crnogorski prijem je dobar za Crnu Goru, ali je, takođe, dobar za stabilnost na zapadnom Balkanu, za NATO i za međunarodni mir i bezbjednost.

U odnosu na period prošle godine, kako biste ocijenili stanje na zapadnom Balkanu? Koliki je doprinos situaciji u regionu imao prijem Crne Gore u NATO?

Za više od dvije decenije, NATO je ulagao u bezbjednost i stabilnost zapadnog Balkana. Zapadni Balkan ostaje region od strateške važnosti za nas. Zadržaćemo naše prisustvo, naš fokus i angažovanje tamo. A mi ćemo nastaviti da podržavamo evroatlantske aspiracije zemalja u regionu. Demokratske vrijednosti, vladavina prava, unutrašnje reforme i dobrosusjedski odnosi su vitalni za regionalnu saradnju i stabilnost. Budućnost regiona vidimo u evroatlantskoj saradnji i integracijama za one koji to žele. Od toga će koristi imati njihovi građani, njihove zemlje i kompletna evroatalantska porodica. Crna Gora je uvijek igrala jednu veoma konstruktivnu ulogu u jačanju regionalne stabilnosti. To je radila kao partner NATO-a, a nastavlja kao punopravna članica Alijanse.

Na sastancima zemalja članica ističete važnost podjele finansijskog tereta. Crna Gora se, po Vašem godišnjem izvještaju za 2017, našla na 11. mjestu po dijelu BDP koji daje na troškove odbrane. Da li to znači da se očekuje da Crna Gora bude među onih najmanje 15 članica koje će do 2024. dati dva odsto BDP-a?

Poštena podjela tereta je osnova svega što NATO radi. To je pitanje kredibiliteta. To je pitanje naše bezbjednosti u sve nepredvidljivijem svijetu. Na početku ove godine, saveznice su predstavile svoje prve nacionalne izvještaje koji se tiču tri aspekta: novac, sposobnosti i doprinosi NATO misijama i operacijama. Oni su pokazali da se krećemo u pravom smjeru.

Tokom posljednje tri godine, evropske saveznice i Kanada potrošile su gotovo 46 milijardi dolara više na odbranu, uključujući 18 millijardi na veliku opremu. Sve saveznice su obustavile smanjenja na troškovima odbrane i počele da povećavaju. Kada su u pitanju doprinosi, saveznice povećavaju njihovo učešće u operacijama, misijama i aktivnostima. Na kraju 2017. bilo je više od 23.000 pripadnika koji služe u bazama NATO, što je rast u odnosu na 18.000, koliko ih je bilo 2014. godine.

Većina saveznica već ima planove kako da ispuni obećanih dva odsto do 2024, što očekujemo da ostali slijede. Ove godine očekujemo osam saveznica da ispune ciljanih dva odsto na odbranu – od svega tri 2014. Situacija se promijenila nabolje, ali i dalje ima još puno posla.

Crna Gora povećava. Ona je među onim zemalja koje su već stavile na snagu planove kako da ispune ciljanih dva odsto do 2024; i nastavlja da bude doprinositelj našoj evroatlanskoj bezbjednosti, uključujući i razmještanje trupa u NATO-om predvođene misije u Avganistanu i Kosovu i kroz učešće u NATO vježbama.



Vojska Crne Gore se dobro pokazala u Avganistanu

Crna Gora je dobila donacije od više saveznica, a krenula je i u 110 miliona eura vrijedan plan modernizacije i opremanja Vojske Crne Gore. Koliko je pomoć ostalih članica značajna za male zemlje i koliko NATO pomaže svojim savjetima novim članicama kada je u pitanju plan modernizacije?

Pohvaljujem Crnu Goru zbog reformi koje je sprovela kako bi njene bezbjednosne snage bile profesionalnije i sposobnije da rade uz ostale saveznice. Avganistan je prijer toga - crnogorske snage tamo rade izvanredno, pomažući da se izgrade održive avganistanske snage bezbjednosti i institucije.

Kao saveznica, Crna Gora ima pristup u nekoliko tijela NATO-a koja imaju za zadatak da osiguraju da savezničke snage održavaju najveće operacionalne standarde i da su sposobne da efikasno izvršavaju zadatke zajedno. Jedan od primjera je Kancelarija NATO za standardizaciju, koja definiše vojne standardne operativne procedure za saveznice. Crna Gora takođe učestvuje u NATO procesu planiranja odbrane, koji je ključni okvir za utvrđivanje kapaciteta potrebnih članicama, kao i za njihovu blagovremeni i konzistentni razvoj i nabavku.



