Ako bude zakupa Aerodroma, da ne bude otpuštanja radnika

Radnici Aerodroma Crne Gore (ACG) su protiv svih vidova koncesije nad aerodromima, piše u zaključcima sindikalnih organizacija vazdušnih luka u Tivtu i Podgorice, istaknutim na oglasnoj tabli tivatskog aerodroma. Među zaključcima koji su doneseni na sastanku izvršnih odbora dviju sindikalnih organizacija, održanom u Podgorici prije dva dana, je i stav da kolektivni ugovor u ACG mora biti potpisan do 4. septembra.

„U slučaju da dođe do valorizacije-koncesije, radnici ACG zahtijevaju da se u koncesionom ugovoru koji Vlada potpisuje sa budućim koncesionarom i sponzorima moraju uključiti i članovi koji tretiraju socijalni program i prava radnika“, piše u obavještenju sindikalaca zaposlenima. Sindikati insistiraju da među tim članovima bude i odredba da će koncesionar „preuzeti sve radnike koji imaju ugovor na neodređeno vrijeme na dan preuzimanja ACG“, kao i da se članovi 59, 60, 61 i 62 kolektivnog ugovora „kao zaštitnog mehanizma radnika, implementiraju u koncesioni akt-ugovor i da Vlada i koncesionar garantuju njihovu primjenu. To što podrazumijeva da se radnici neće otpuštati i da se postojeće zarade neće smanjivati za period utvrđen kolektivnim ugovorom, kao i da po isteku tog perioda moraju važiti odredbe kolektivnog ugovora koji je važio na dan potpisivanja koncesionog akta-ugovora. Poslovodstvo ACG i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva još nisu potpisali već poodavno formulisani novi kolektivni ugovor na nivou ACG. To uspješno državno preduzeće zapošljava nešto više od 760 radnika, a Vlada namjerava da aerodroma u Tivtu i Podgorici preko tendera izda u koncesiju da 25 do 30 godina. Resor ministra saobraćaja Osmana Nurkovića (BS) je već pripremio nacrte koncesionog akta i koncesionog ugovora, prema kojem bi budući zakupac aerodroma bio u obavezi da na samo dvije godine preuzme radnike aerodroma u Podgorici i Tivtu, ali ne i zaposlene u centrali ACG-a. Javna rasprava o nacrtima tih dokumenata traje do 10. septembra.

Posebni račun za socijalni program

Sindikalne organizacije aerodroma Tivat i Podgorica, kako piše u obavještenju postavljenom na oglasnoj tabli tivatskog aerodroma, zahtijevaju i da se na poseban račun izdvoje sredstva ACG „koja će služiti isključivo za socijalni program radnika po kolektivnom ugovoru“.

„Ako se ne prihvate naši zaključci, bićemo prinuđeni da preduzmemo sve zakonski predviđene mjere, uključujući i najradikalnije“, piše u dokumentu uz poziv svim radnicima ACG čija se sudbina i sudbina njihovih porodica tiče predstojećih dešavanja sa koncesijom da svojim potpisima podrže ove zahtjeve sindikalnih organizacija.

