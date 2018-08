Albanci sada radije ljetuju u Budvi

U Ulcinju je sve manje gostiju koji su i ovog ljeta zaobišli najjužniju opštinu i odsjeli u susjednim i konkurentskim destinacijama. Grad, gdje je albansko stanovništvo većinsko, zaobilaze i oni koji mu prirodno gravitiraju, Albanci i Kosovari.

Prema podacima Turističke organizacije Budva, u tom gradu je do sada registrovano 17.496 turista iz Albanije i 6.281 gost sa Kosova, što je povećanje za 32, odnosno za čak 40 odsto u odnosu na prošlu godinu, rečeno je “Vijestima”.

I tradicionalni gosti iz Makedonije, ovog ljeta odlučili su da odmor uglavnom provedu u Sutomoru, dok su u Sinđinu većinom Kosovari koji su ranijih godina ljetovali u Ulcinju.

Za poznatog turističkog poslenika i hotelijera Ganija Resulbegovića, to nije nikakavo iznenađenje. “Kvalitetan gost nam bježi iz ovog haosa od preglasne muzike i nečistoće. Nije to samo slučaj sa kvalitetnim gostima iz Albanije i sa Kosova, nego i sa klijentelom sa zapada. To sam rekao i na početku sezone i to je nažalost postao trend”, kazao je Resulbegović.

Direktor lokalne TO Fatmir Đeka smatra da je to što sve više Albanaca i turista sa Kosova ljetuje u Budvi, uobičajeno u turističkoj praksi.

Rekonstrukcija puta od Ulcinja do vladimirskih Kruta, koji je privremeno pušten u saobraćaj tek početkom jula, kasnila je više od mjesec i mnogi smatraju da je to jedan od razloga što je u gradu do početka avgusta bila oseka turista.

“Put nema veze sa visokoplatežnom klijentelom o kojoj govorimo. Buking traje od septembra”, kazao je Resulbegović.

Iz Opštine Ulcinj juče su upozorili stanodavce i sve koji se bave turističkim djelatnostima da poštuju zakon. Navode da su problemi “izraženo zauzimanje javnih površina iznošenjem stolica i stolova ispred ugostiteljskih objekata, postavljanje štandova bez odobrenja, neprijavljivanje gostiju, iznošenje smeća van termina predviđenog za odvoz otpada, preglasna muzika, nepropisno parkiranje”.

