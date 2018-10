Albanija gradi male hidroelektrane, CG nijesu ni pitali: Od Cijevne će ostati samo kanjon?

Na albanskom dijelu rijeke Cijevne grade se male hidroelektrane, a Vlada Crne Gore o tome nije obaviještena, što je suprotno međunarodnim konvencijama koje su potpisale obje države.

Početak izgradnje mHE je od Cijevne na albanskoj teritoriji, što se vidi na fotografijama do kojih su “Vijesti” došle, napravio potočić, što može uticati i na vodotok te rijeke u Crnoj Gori.

Na albanskom dijelu Cijevne radovi u toku, u MORT nemaju informacije o tome Foto: CZIP

“Ministarstvo održivog razvoja nije dobilo zvanično obavještenje o gradnji mHE na pomenutim lokacijama”, kazali su “Vijestima” iz resora Pavla Radulovića, na pitanje da li su iz Albanije dobili informaciju o planu za izgradnju mHE na Cijevni, u mjestima Vukelj i Selce, te planu za izgradnju ukupno 14 mHE.

Cijevna dijelom protiče kroz Albaniju, a dijelom - i to većim, kroz Crnu Goru i vlade tih država su, prema Konvenciji o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (ESPOO), u obavezi da uključe jedna drugu u proces dobijanja dozvola.

Iz MORT-a “Vijestima” nijesu saopštili da li će i šta preduzeti u vezi sa nepoštovanjem međunarodnih akata koji direktno ugrožavaju zaštićeni kanjon Cijevne u Crnoj Gori, koji je lani proglašen i spomenikom prirode.

“Vijestima” su iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) dostavljene fotografije snimljene u srijedu, na kojima se vidi prazno ili korito rijeke sa jako malo vode, građevinske mašine, cijevi u koritu rijeke...

Cijevi su već položene: Albanski dio Cijevne Foto: CZIP

58,8 kilometara je ukupna dužina rijeke Cijevne. Kroz Crnu Goru protiče dužinom od 32,3 km

Na toj rijeci su, prema podacima koje je ta NVO prije sedam godina objavila u Studiji zaštite te rijeke, napravljene tri hidroelektrane - HE Selca sa 50KW/h, HE Tamara sa 150KW/h i HE Vukli sa 80KW/h. U istom dokumentu navodi se da je projektovano, ali ne i odobreno, još pet HE, koje bi proizvodile 50.000KW/h električne energije. Ono što tada nije odobrila, albanska vlada je aminovala godinama kasnije, te odobrila i nekoliko projekata više, pa je sada, prema informacijama “Vijesti”, na Cijevni u toj državi planirana izgradnja 14 mHE.

“Strašno je to što se događa”, uz otvoren poziv u pomoć za spas te rijeke, kazala je “Vijestima” Martin Volf, antropolog i humanitarna radnica iz Strazbura, koja deceniju živi i radi u Albaniji.

Volf se godinama zalaže za razvoj sjevernog regiona, dijela Albanije u kojem se nalazi oblast Keljmendi, gdje je planirana izgradnja jednog broja mHE na Cijevni.

Martin Volf Foto: Žan Kristofer Dorn

Albanski mediji su više puta kratko izvijestili o hidroenergetskim projektima na Cijevni. Lani je objavljeno da je premijer Edi Rama dozvolu za izgradnju mHE potpisao kompaniji “Mateo & Co”. Navode da je u pitanju mHE u oblasti Vrmoša, te da je kompanija “Mateo & Co”, čiji je kapital u tom trenutku iznosio 100.000 eura, osnovana samo godinu prije nego je tražila dozvolu.

Direktor Uprave za zaštićena područja u regionu Skadra, Agim Dardha, u februaru je za albanske medije potvrdio da postoje zahtjevi za izgradnji mHE u regionu Keljmendi. Iz te Uprave, međutim, nisu odgovorili i na pitanja “Vijesti” o planovima za izgradnju mHE na Cijevni.

U CZIP-u izgradnju HE na Cijevni smatraju ekološkim zločinom.

“Stavljanje rijeke Cijevne u cijev, ma sa koje strane granice gledano, je ekološki zločin. Ovakvo postupanje ne samo da utiče na tek formirano zaštićeno područje u Crnoj Gori, već na ekosistem čitave rijeke koja je od izuzetne biodiverzitetske i pejzažne vrijednosti”, kazali su “Vijestima” iz te NVO.

Dodaju i da je poražavajuće to što se Cijevna i druge rijeke Balkana i Evrope žrtvuju, a u konačnom ne doprinose ukupnoj proizvodnji električne energije, niti se izgradnjom mHE na njima kreiraju nova radna mjesta.

“Ali zato to doprinosi bogaćenju pojedinaca na račun građana i u konačnom uništava najznačanije ekosisteme”, kazali su iz CZIP-a.

Na Balkanu je planirana izgradnja oko 3.000 mHE. Aktivisti za zaštitu rijeka iz inicijative Balkan River Defence, više puta su saopštili da u tim projektima veliku ulogu igraju pranje novca i korupcija.

Projekti za izgradnju brana i mHE se uglavnom finansiraju sredstvima velikih razvojnih banaka poput Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), koja je sastavni dio grupacije Svjetske banke.

Aktivisti navode da su krediti često odobreni uprkos lošim procjenama uticaja na životnu sredinu. U nekim slučajevima kada su u pitanju privatne investicije, koncesije su dobijene u vrijeme izbora. Britanski “Time” je prije dvije godine objavio da je upravo u Albaniji, prostim uvidom u datume, bilo jasno vidljivo da su projekti za hidroelektrane dobijeni kao zamjena za glasove.

Janjušević: Rijeka je izgubljena

“Cijevna je dobila i nakon sekund izgubila zaštićeno područje. Cijevna je izgubljena”, kazala je “Vijestima” Jovana Janjušević, izvršna direktorica CZIP-a.

Skupština Glavnog grada proglasila je lani kanjon Cijevne zaštićenim prirodnim dobrom od lokalnog značaja. Time je Spomenik prirode ”Kanjon Cijevne” svrstan u II kategoriju zaštićenog prirodnog dobra.

Bogata endemskim biljnim i životinjskim vrstama

Cijevna ulazi u sistem “zelenog pojasa Evrope” zbog još djevičanskih staništa, naročito u gornjem toku rijeke, a kanjon je identifikovan kao Emerald stanište Bernske konvencije, navodi se u Studiji za zaštitu Cijevne CZIP-a.

Iz te NVO navode i da četvrtinu flore doline te rijeke čine medonosne, aromatične, ljekovite, ali i endemske, zaštićene i potencijalno zaštićene vrste.

Kanjon Cijevne je reprezentativni centar endemične faune. Taj region je svrstan i u centar endemičnog biodiverziteta a, po značaju, na prvom mjestu je fauna insekata sa velikim brojem endemičnih i reliktnih vrsta. Kanjon Cijevne ima i veliki ornitološki značaj i predstavlja potencijalno važno stanište za ptice (IBA).

Jedno je od najznačajnijih staništa za grabljivice i važno gnjezdilište za više vrsta lasta i zaštićenih vrsta ptica. U rijeci je identifikovano prisustvo 22 vrste ribe...

