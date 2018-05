Ambasada Kine donirala sredstva za nabavku opreme pljevaljskoj službi zaštite i spasavanja

Ambasada NR Kine u Podgorici donirala je 37.850 eura pljevaljskoj Službi zaštite i spašavanja za nabavku specijalizovane odjeće za vatrogasce.

Ugovor o donaciji u ambasadi Kine u Podgorici potpisali su predsjednik Opštine Mirko Đačić i kineski ambassador Cui Dživei.

"Bez tih specijalizovanih odijela se ne može kvalitetno obavljati posao vatrogasca. I moram da napomenem da ih do sada vatrogasci nikad nisu imali otkad postoji Služba zaštite. Veoma su bitna takva odijela, jer se radi o specijalizovanim odijelima koja su otporna na temperturu, kiselinu, nepromočiva su . To je izuzetno skupa oprema, jedno odijelo košta od 1200 do 1300 eura. Opština nikako na osnovu naših sredstava koja smo imali, a ni ranije nije mogla izdvojiti da se u kompletu kupi takva oprema i obratili smo se na nekoliko adresa. U Ambasadi NR Kine naišli smo na razumjevanje. Moram naglasiti da je menadžerka opštine Emina Salihović sve vrijeme vodila korespondenciju sa njima i na kraju smo precizirali sve potpisivanjem ugovora", kazao je Goran Čavić, vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spasavanja.

On je dodao da se uplata sredstava očekuje u narednih 10 dana, a nakon toga tenderskom procedurom oprema će biti kupljena.

Čavi je kazao da će opremu nabaviti od vrhunskih svjetskih i evropskih proizvođača.

“Nakon nabavke nove opreme i šlemove koje smo prošle godine dobili, naši vatrogasci će biti potpuno opremljeni za gašenje svih vrsta požara. Što se tiče lične opreme vatrogasaca, sa ovim odijelima, bićemo među najopremljenijim službama u Crnoj Gori” kazao je Čavić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)