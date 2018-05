Ambasada SAD čestitala Dan nezavisnosti

Ambasada SAD u Crnoj Gori čestila je građanima Crne Gore 21, maj, Dan nezavisnosti.

Na Twitter nalogu ambasade SAD je navedeno "volimo vašu prelijepu zemlju".

Naveli su i da je ambasadorka SAD Margaret Uehara posjetila svaku opštinu u Crnoj Gori.

Happy Independence Day #Montenegro 🇲🇪 Srećan Dan nezavisnosti #CrnaGora! 🇲🇪 We love your beautiful country! And some of us have seen almost every corner of it! Did you know that the Ambassador Uyehara visited every municipality in Montenegro? #MEthroughUSeyes pic.twitter.com/wTvmPZXhuL