Ambasada SAD: Novinari su čuvari demokratije i moraju biti zaštićeni da bi bezbjedno radili svoj posao

Sa zabrinutošću pratimo večerašnji napad na novinarku Oliveru Lakić, saopšteno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Novinarka "Vijesti" Olivera Lakić ranjena je večeras ispred njenog stana na bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici.

"Novinari su čuvari demokratije i moraju biti zaštićeni da bi bezbjedno radili svoj posao", objavljeno je na zvaničnom Tviter profilu ambasade SAD u Podgorici.

Following with concern the attack tonight on #journalist Olivera Lakić. Journalists are the guardians of democracy and must be protected so they can do their jobs in safety. #Montenegro pic.twitter.com/6pbHLblVqx