"Ambijent prepun straha, nekoliko našij aktivista dobijalo prijetnje otkazom"

Grupa građana "Saša Mijović – Pobjednik od riječi" danas je primila Rješenje izborne komisije Glavnog grada Podgorica kojom je utvrđena i proglašena izborna lista za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada Podgorice, saopšteno je iz te grupe građana.

"Potvrđeno je da je izborna lista podnijeta u roku i da je ispunila uslove sve zakonske uslove za kandidaturu. Ostvarena je pobjeda slobodnih građana i građanki Podgorice u ambijentu prepunom straha, istorijski utemeljenih bojazni za svoje sjutra. U ovakvim okolnostima, koje se ne pamte u modernoj istoriji na ovim prostorima, pod do sada neviđenom represijom, da za samo nedelju dana iza vas stane preko 1.300 ljudi svojim imenom i prezimenom, je pobjeda sama po sebi. To je uspjeh koji uliva nadu da su Podgoričani prepoznali u nama svoje sugrađane i sugrađanke koji se žele boriti za njih i da se ne boje to javno istaći", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da su se u prethodnih nedjelju dana koliko su skupljali potpise podrške građanskoj listi, susreli sa bezbroj komentara, kao što su "imate punu podršku, Glasaću za vas, ali ne smijem da se potpišem, jer mi ćerka radi tu i tu...", ili "Glasaću za vas, ali ne smijem da se potpišem jer DPS ima bazu i sve prati... "Ne smijem vam potpisati, radim u prosvjeti, moramo da glasamo za SD, dobićemo otkaz ako potpišemo"…"Ne mogu, obećali su mi posao".

"Nekoliko naših aktivista, koji su imali hrabrosti da nam volonterski pomognu i kojima smo izuzetno zahvalni, dobijali su prijetnje na poslu da će momentalno dobiti otkaz ako nastave da nam pomažu na bilo koji način. Jedan događaj je posebno ostavio pečat na sve nas, ali je i ogolio sliku realnosti u kojoj živimo. Nosilac liste, Saša Mijović je razgovarao sa grupom građana u jednom prigradskom naselju, u jednoj kafani. Građani su bili oduševljeni hrabrošću ljudi koji su na listi i programom za koji se zalažemo, te izrazili svoju punu podršku rekli da će potpisati. U jednom momentu je ušla aktivistkinja DPS, žena koju svi u tom kraju znaju kao oči i uši te partije u tom naselju, svi okupljeni su se odjednom ućutali, a onda počeli da pričaju potpuno drugu priču u odnosu na onu koju su pričali samo par minuta prije toga. Kada je ta gospođa izašla iz kafane, okupljeni su Mijoviću objasnili o čemu je riječ i izvinili se, uz obrazloženje da su morali tako da postupe jer u suprotnom znaju šta ih čeka.", piše u saopštenju Grupe građana "Saša Mijović – Pobjednik od riječi"

Naveli su da je "ostao još jedan korak da bi ovu već ostvarenu pobjedu krunisali na najbolji način i posebno joj dali na značaju".

"Taj korak je mnogo lakši i bezopasniji od ovog koji su Podgoričani već napravili, a može konačno donijeti promjene na bolje ovom gradu. Reci NE partijama i svoj lakrdiji koju gledamo zadnjih 30 godina i na dan izbora glasaj za sebe i svoju porodicu, za hrabre ljude koji imaju volje i znanja da ono što obećaju i ispune", zaključuje se u saopštenju.

