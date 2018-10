Amfilohije: Đukanović postao igračka Zapada, američke imperije i NATO

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije kazao je da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u borbi protiv "ruskog imperijalizma" postao "igračka u rukama zapadnoevropske, američke imperije i bloka NATO.

Mitrolit je dao intervju za ruski "Prvi kanal" u kojem je komentarisao, kako je rekao "katastrofalnu odluku" Carigradske patrijaršije da prizna Ukrajinsku pravoslavnu crkvu.

Upitan da prokomentariše izjavu Đukanovića da je Ruska crkva "udarna pesnica ruskih imperijalnih interesa", mitropolit Anfilohije je kazao da je predsjednik Crne Gore "vjerovatno mislio na to da se Crnogorska mitropolija, odnosi prema Ruskoj crkvi i Rusiji onako kako se prema njima odnosila vjekovima, a posebno u vrijeme mitropolita Danila".

"Da nije bilo te, kako on kaže "imperijalne Rusije", ne bi bilo ni Crne Gore. Ni 1878. godine, ni kasnije. Ruski car Nikolaj II spasio je Srbiju i Crnu Goru 1915. i 1916. godine, kad je Crna Gora bila primorana da kapitulira, a kralj Petar je sa cijelom srpskom vojskom odstupao preko Kosova do albanskog primorja. Tada je ruski car saveznicima postavio ultimatum, zaprijetivši im, da ako ne ne pomognu srpskoj vojsci da se spasi Rusija će potpisati separatni mir s Njemačkom i Austro-Ugarskom. I zato su saveznici morali da pošalju Srbima brodove. Da je Nikolaj II potpisao separatni mir, ne bi bio ubijen, ne bi ubili njegovu porodicu. Kajzer je poslao Lenjina i podigao revoluciju u Petrogradu 1917. godine. Car i njegova porodica su ubijeni od strane boljševika, a zapravo su ih Njemci ubili. Carska porodica i carska Rusija su svojim životom platili spasenje svojih saveznika – Srbije i Crne Gore", rekao je Amfilohije.

Dodao je da se Crna Gora "od 1700. godine do danas stvarala naporima Rusije".

"I njena prosveta, i čitavo uređenje, sve do kralja Nikole 1918. godine, i Mitropolija samo nastavljaju tu tradiciju. I nikakva imperijalistička Rusija se ovamo ne miješa. K nama dolaze ruski episkopi, s kojima smo nedavno u manastiru Duljevo podigli spomenik carskim strastotrpcima, na kom su uklesani njihovi likovi. To je možda najljepši spomenik carskoj porodici. Ako je to imperijalizam… Ja ponekad kažem da su to sankcije Mitropolije protiv Rusije… Gospodin Đukanović je u borbi protiv "ruskog imperijalizma" postao igračka u rukama zapadnoevropske, američke imperije i bloka NATO – onih koji su bombardovali Crnu Goru, Srbiju i Kosovo, koje je bilo dio Crne Gora kad je ona bila nezavisna kraljevina. A sad je Đukanović priznao Kosovo, a Rusi su pokušali da spase jedinstvo našeg naroda i države. Nažalost, tada Rusijom nije vladao onaj, koji vlada danas, već njegov prethodnik, koji to nije razumio. Zato ja ne znam na šta Đukanović misli kad govori o "imperijalizmu"", kazao je između ostalog Amfilohije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (8 glasova)