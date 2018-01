Amfilohije: Ivanović je posljednja žrtva domaćih i međunarodnih zločinaca

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je danas tokom plivanja za Bogojavljenskim krstom u Podgorici da je Oliver Ivanović posljednja žrtva zločina onih zločinaca i domaćih i međunarodnih.

„Metohija je bila i pripadala Crnoj Gori i pripadaće ako Bog da i u budućim vremenima, bez obzira na one kojisu izdali Metohiju i time izdali kralja Nikolu, gospodara Crne Gore. Ne može se na izdaji kralja Nikole graditi budućnost Crne Gore. To trebaju da znaju i oni koji sada vladaju i koji će vladati i u budućim vremenima“, poručio je Amfilohije.

On se osvrnuo i na nedavno ubistvo Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici.

„Bez kralja Nikole i onih granica koje je on zacrtao i koje su opisane krvlju crnogorskih stradalnika i mučenika 1912. godine, pa do Crnogorca Ivanovića Olivera, koji je odavde iz Doljana. Njegov otac je sahranjen ovdje i njegovi svi preci iz čuvene Kučke porodice Ivanovića. On je posljednja žrtva zločina onih zločinaca i domaćih i međunarodnih“, dodao je Amfilohije.

Cijeloj Srbiji i Crnoj Gori je poručio da budu „pri pameti, da ne gube svoju savjest, svijest i svoje osjećanje prema svima koji žive na Kosovu i Metohiji“.

