Amfilohije: Milo da se krsti, kao što su Aco i Ana

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović morao bi da se ugleda na svoje roditelje, sestru Anu i brata Aca i da se krsti ne bi li mu se pamet vratila, jer onaj koji nije kršten nema straha božjega, ni stida pred ljudima.

To je u razgovoru za “Vijesti” kazao mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, govoreći “o svom prijatelju”. On je istakao da su njih dvojica do 1997. godine sarađivali, ali da je Đukanović od tada krenuo nekim drugim putem.

“U narodu i sad kažu - pusti ga, tako se ponaša jer je nekršteno. Onaj koji nije kršten nema straha božjega, ni stida pred ljudima. Neka se on ugleda na svog oca i majku, brata i sestru, da ga krstimo lijepo, ali da ne bude - krsti vuka, vuk u goru, kao Čedo Jovanović”, kazao je Amfilohije.

Rekao je da se nada da će Đukanovićevo, ili krštenje nekog drugog iz Vlade biti istinsko, kao što su bila krštenja ljudi koji su podigli crkvu Ružicu na Sinjajevini i koji su svoj život žrtvovali za krst časni i slobodu zlatnu:

“I ovdje i na Kosovu. Takvi meni trebaju predsjednici Crne Gore. Milo ima dar za to, samo mu treba malo vremena izgleda. Nažalost i on je bio član partije, a ta partija njegova je nastavak Brozove partije. Ponadali smo se da su oni promijenili svoju idelologiju, nažalost nisu, nego su nastavili. Dakle, to je partijska svijest koja bi i da pretvara u partiju, a crkva je mnogo starija od Amfilohija i Mila i svih odreda. Tome svjedoči i sveti prorok Ilija. Stara je od prije Hrista, a naročito od Hrista naovamo sve sile zemaljske, sve imperije - rimska, turska, otomanska, boljševička, titoistička... bile su protiv crkve, ali se ona i danas ponovo obnavlja, obnavlja svoju dušu i poziva sve na jedinstvo. Pogotovo nas u Crnoj Gori da budemo jedno oko svetinje božje, da budemo braća, a poslije možmo da se dijelimo na plemena, partije i kako god hoćemo”.

Povampiruje podjele

On je poručio Đukanoviću da kao ateista nema pravo da govori o objedinjenu crkve, optužujući ga da time samo razara jedinstvo Crne Gore i povampiruje krvne osvete i plemenske podjele:

“Predsjednika sam nazvao svojim prijateljem, ne jedanput, i tako ga smatram. Mi smo sarađivali do 1997. godine. Sarađivali smo na gradnji hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, međutim od tad je on krenuo nekim drugim putem. To je njegovo pravo, ali nemoj da to radi u ime Crne Gore, Crnogoraca i jedinstva Crne Gore. Time samo razara biće Crne Gore i povampiruje one naše plemenske krvne osvete i partijske i zelenaško-udbaške, četničko-partizanske, a sada ne znam ni kako da ih zovemo podjele. Na tome se ne može graditi budućnost Crne Gore”.

Mitropolit Amfilohije i Đukanović Foto: RSE

Crnogorski mitropolit kazao je da se sekta (Crnogorska pravoslavna crkva) rodila upravo iz tih podjela, a ne iz pameti, niti od crkvenih ljudi.

“Ne jedanput pozvao sam gospodina predsjednika da dođe da ga krstim kod Svetog Vasilija i Svetog Petra. On nije kršten čovjek, barem je tako izjavio da je ateista, iako su njegovi kršteni i sestra i brat i ostali. Otkud njemu pravo da govori o objedinjenu crkve? On da objedini crkvu, nekršteni čovjek? Je li to zdravo? Čak je negdje izjavio, što je zapanjujuće, da će on crkvu koju naziva Srpskom pravoslavnom, a u stvari Mitropoliju crnogorsko - primorsku, smjestiti u nekakvu nišu. U nišu?! Tako je rekao. Ja sam bio zapanjen. To mi ne liči na njega. To nije Milo Đukanović kojeg ja znam, to je neki novi Milo Đukanović. Radi čega on to radi, zbog svojih interesa ili nečijih drugih interesa, kao što hoće Sinjajevinu da pretvori u poligon NATO pakta, pa se Bjelopavlići i sva Crna Gora s pravom bune. Ovdje su ljudi poginuli braneći Sinjajevinu od okupatora, evo 53 groba ovdje. Treba li sad ponovo da ginu Bjelopavlići i Crnogorci?”, pitao je Amfilohije.

Crnom Gorom vladaju nekršteni ljudi

Odgovarajući na pitanje da li je neko iz Vlade razgovarao sa njim o objedinjenju pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mitropolit crnogorsko-primorski kazao je da su sada na vlasti “neki nekršteni ljudi koji ne znaju što je crkva”.

“U Crnoj Gori od 11. vijeka postoji rimokatolička crkva, jedan dio drevne svepravoslavne crkve koja je ovdje bila do Jovana Vladimira i poslije njega. Dakle, jedan dio su rimokatolici, oni imaju svoje crkve naslijeđene kroz vjekove, naročito u Boki. Postoje i oni koji su primili islam...a ovo što se sad pojavilo kao takozvana crkva, to nije nikakva crkva, to je nevladina organizacija, sekta Miraša Dedeića. Nema nikoga na svijetu ko njega priznaje. Prema tome, samo ljudi koji ne znaju što je crkva mogu da nju proglašavaju za crkvu, zato i ovi neki, koji su sada na vlasti, oni su ljudi nekršteni i nemaju osjećanje što je crkva, zato i podržavaju tu sektu kao navodnu crkvu”, kazao je on.

Nadam se da danilovgradska policija neće dozvoliti bratoubilaštvo u Zagredi i iskreno se nadam u novu predsjednicu Zoricu Kovačević, koju lično ne poznajem, ali iz njenih nastupa u Skupštini imam utisak da se radi o čestitoj ženi. Nadam se da neće nastaviti putem svojih prethodnika, koji su unijeli diobe i bratoubilačku mržnju

Dodao je da se u Boga nada da će se i oni krstiti, kako bi “ozdravili od opake bolesti koja nažalost još vlada u Crnoj Gori - brozomore”.

“Broz je ovdje prvi uselio tu sektu. Brozomora je urodila bratoubilaštvom u toku Drugog svjetskog rata, bratoubilaštvom za vrijeme Golog otoka, među samim komunistima. On je svoje komuniste sve strpao na Goli otok. E taj duh bratoubilaštva je porodio i tu sektu. Pozivam ih (vlast) da se krste kod Svetog Vasilija, pa će shvatiti šta je crkva, a oni umjesto toga na osnovu svoje partijske ideologije misle da je i crkva partijska organizacija”.

Đukanović i Amfilohije Foto: Screenshot (Youtube)

Amfilohije je, govoreći o nedavnom incidentu u danilovgradskom selu Zagreda, kada je Lav Lajović pokušao da održi liturgiju u mjesnoj crkvi, kazao da se nada da se neće naći nijedan pametan čovjek u Danilovgradu i Crnoj Gori koji će “forsirati tu sektu i odricati se prave crkve”.

“Pozivam ih sve da se vrate crkvi božjoj, ne Amfilohiju. Amfilohije je od danas do sjutra i što se tiče nacionalnog opredjejenja to je opredjeljenje svakog od njih. Ali ako hoće crkvi da pripadaju, moraju da se vrate crkvi božjoj, crkvi Svetog Jovana Vladimira, Svetog Petra Cetinjskog, Petra II Lovćenskog tajnovidca, crkvi kralja Nikole i Crnoj Gori duha kralja Nikole koji je podgao i ovu crkvu na Ružici”.

Marković najavio saradnju, pa okrenuo ploču

Amfilohije je ispričao da mu je Duško Marković, nakon što je izabran za predsjednika Vlade, obećao da će sarađivati, ali da ne zna što se od tada sa njim desilo:

“Sreo sam se sa premijerom Markovićem poslije njegovog izbora i lijepo smo razgovarali. Onda je on meni obećao da ćemo sarađivati. Ne znam što je sad, nešto vidim da je na nekim drugim putevima posle izjave patrijarha Irineja. Jeste Irinej rekao malo grubu riječ, međutim ona je istinita”, rekao je on.

Mi nastavljamo putem kralja Nikole Petrovića koji je sazidao ovu crkvu (Ružicu) i putem onih pedesttrojice koji su ugradili svoje kosti u ovu svetinju i sagradili je. Oni koji su zatrovani opakom bolešću brozomorom i ateističkom partijom koja je oblikovala njihovu pamet i pretvorila je u bespamet sada hoće da stvaraju svoju crkvu i smatraju da mi koji nastavljamo putem Petrovića i kralja Nikole otimamo, a da su oni koji idu Brozovim putem oslobodioci. Od čega oslobodioci?

Objasnio je da Crnogorsku crkvu stvara isti fašistički duh koji je stvorio “takozvanu pravoslavnu hrvatsku crkvu”.

“Nju su stvorili dvojica Crnogoraca - prokleti Sekula Drljević, tvorac fašističke nezavisne Crne Gore i Štedimlija Savić iz Pipera. Isti je taj i duh koji stvara ovdje Crnogorsku crkvu, i sa te strane patrijarh je u pravu. Zato ne treba da se ljute ni premjer, ni predsjednik. Podržavajući tu sektu, oni podržavaju fašistički i nacistički duh koji razara biće Crne Gore i razjedinjuje narod. To crkva ne može da podrži. Nadam se u Markovića da neće ići tim putem, iako su sada neke njegove i izjave predsjednika bile teške”.

Marković Foto: Savo Prelević

Istakao je da je njegova dužnost da poštuje vlast, ali da ne može da poštuje stvari koje oni rade:

“Kao nasljednik Svetog Petra ja ne mogu da podržim vlast koja je oboljela od brozomore. Da nisu oboljeli od brozomore ne bi priznali lažno Kosovo, u tome je svar. Kako ja mogu da volim to djelo te vlasti. To što su uradili priznavši Kosovo najveći je zločin protiv Crne Gore, ali i protiv šiptarskog naroda, jer oni time utemeljuju mržnju među Šiptarima i srpskim narodom za budućnost, podržavajući zločince koji su ugrozili dostojanstvo čestitog albanskog naroda. Ta družina zlikovaca zatrovana je kineskim komunizmom, ne samo našim, jer ono što je stvoreno sad na Kosovu plod je brozomore. Broz je prvi htio da ozvaniči veliku Albaniju u granicama ovoga sad Kosova. Oni sad to podržavaju, a to je ideologija Envera Hodže, maocetungovska ideologija, Musolinijeva. Podržavati tu ideologiju i nazivati se crnogorskom vlašću, ja to ne mogu da shvatim, ni da prihvatim”.

“Nisam homofob, već grijehofob”

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije objasnio je da ne mrzi pripadnike LGBT populacije i da nije homofob, već grijehofob.

Ipak, ne želi da prihvati da seksualna orijentacija nije bolest, jer kako kaže to ne prihvata nijedna religija.

“Zna se da je to bolest i ti koji imaju to znaju da je bolest. U božjim knjigama od Sodome i Gomore to je bolest. Boreći se protiv toga, ja ne mrzim te ljude. Niko njih više ne voli nego crkva božja i upravo iz ljubavi prema njima i brige za njih ona im kaže ono što je pravda božja i istina - da ih spriječi da idu bespućem”, rekao je on.

Tvrdi da se LGBT propagandom truju djeca, i da crkva i njih želi da zaštiti.

“To što oni sada rade trovanje je djece u Crnoj Gori da i ona krenu bespućem. U tome jeste najveća opasnost te takozvane parade, kako ih nazivaju ponosa. Ono čega se pametan čovjek stidi, time se nesrećan i nerazuman čovjek ponosi. Tako oni proglašavaju za ponos ono što je stid i sram od kad je ljudskog roda. Stid i sram i na istoku i na zapadu, u svim religijama svijeta - hinduizmu, budizmu, islamu, a da ne govorimo hrišćanstvu. I u jevrejstvu je to stid i sram”.

"Ljubav čini porodicu": Sa Parade ponosa u Podgorici Foto: Luka Zeković

Istakao je da se tom ideologijom uništava svetinja porodice:

“Mogu li ja kao episkop hrišćanski njih da pohvalim zato što propagiraju svoj grijeh i da ih podržim? Ja njih volim i upravo zato što ih volim brinem o njima. To nije homofobija, to je grijehofobija, strah od grijeha, to je ono protiv čega se crkva bori, a time poštujemo ljude bez obzira na njihove slabosti, nemoć i bez obzira kojem narodu, kojoj religiji i kojoj ideologiji pripadali”.

Rekao je da su ga homofobom proglasili nosioci duha bebožnoga, antičovječnoga, antporodičnoga i duha koji je protiv rađanja djece.

“Ovo nije homofobija već borba za čovjeka i istinsko ljudsko dostojanstvo, za njihovo dostojanstvo. Ko ima razuma shvatiće, a ko nema nastaviće i dalje da misli tako. Ovi (vlast) prihvataju ih da bi dobili glasove. To rade ovdje, u Evropi, u Americi. Prihvataju ih iz ličnih interesa, zbog glasova, ne zato što smatraju da je to zdravlje...Ljubav ako ne rađa za vječnost nije ljubav, nego skotološtvo... Skotološtvo je grijeh koji postoji kroz vjekove. Ima onih koji ubijaju ljude da piju ljudsku krv...Blud nije ljubav, a pogotovo muželoštvo i ta takozvana ljubav životinjskog tipa. Tako da nije u pitanju mržnja protiv ljudi, nego protiv grijeha, i onih koji mrze istinsku ljubav i koji se odriču svetinje porodice i za porodicu proglašavaju nešto što nije ništa”.

Krstili smo minđušu Čeda Jovanovića, ne njega

Mitropolit crnogorsko primorski kazao je da se nada, ako krsti Mila Đukanovića da neće proći kao sa Čedom Jovanovićem.

“Sa njim sam i pokojnim Đinđićem svirao sam u pištaljke protiv pokojnog Miloševića 1996. Jednog dana ‘98. došao je u Ostrog, pitao me zar ga se ne sjećam i rekao mi da je došao da se krsti. Pošaljem ga kod oca Jojila da ga krsti i kažem da ću ga ja po starohrišćanski miropomazati. Otišao on, evo ga otac Jojilo i kaže: ‘Vladiko, ovaj što si mi ga poslao da ga krstim, ja mu kažem da skine minđušu jer neću da ga krstim sa minđušom, a on neće’. Ja mu kažem oče Jojile ne krštavaš ti minđušu, ti krštavaš Čeda. Poslušao je mene Jojilo, a bio je u pravu, poslije se pokazalo”.

Mogu mene da psuju, nemam ja ništa protiv toga, ali nemoj od crkve da se udaljavaju, jer crkva je stub vaseljene. Pokušali su i boljševici da je unište, pobili milione. I ovi naši su pokušali ovdje poslije rata, ubili su mitropolita Joanikija i 115 najboljih sveštenika, i ovi sad nastavljaju tu priču. Ovo je nastavak bratuobilaštva i progona cetinjske mitropolije koja besprekidno ovdje postoji osam vjekova. Neka se zovu kako hoće - Crnogorci, Srbi, Albanci...meni to uopšte nije bitno. Bitno mi je da se krste u pravoslavnoj crkvi i da ponesu taj časni krst kao što su naši preci radili, samo to

Dodao je da je kasnije Jojilu priznao da je on bio u pravu.

“Ipak krstismo minđušu, a ne Čedu, jer ovaj sad lupeta, odriče se Kosova i pljuje čak i protiv mene da sam govorio protiv Đinđića, da sam drža besjedu na sahrani. Bio je i Đukanović tamo. Napali su me da sam govorio protiv Đinđića, a ja sam govorio protiv njegovih ubica poručujući im da će onaj ko se maši noža, od noža poginuti”.

Novac iz Ostroga ne ide u Srbiju

Novac od priloga koje vjernici ostavljaju u crnogorskim manastirima ne iznose se u Srbiju, tvrdi Amfilohije.

Manastir Ostrog Foto: Shutterstock

On je rekao da Mitropolija “ima grdne pare”, jer su joj poslije rata sve oteli.

“Jedino što imamo od priloga to su ostroški manastiri, a neka pogledaju računicu ostroških manastira. Mi imamo tri kuhinje za sirotinju - u Podgorici, Beranama i Cetinju. To finansira crkva, odnosno manastir Ostrog i neka pogledaju koliko sirotinje, naročito izbjeglica izdržavamo. Sve što ima crkva daje za prognanike sa Kosova i Metohije i drugih krajeva i sirotinju crnogorsku”, rekao je on.

Objasnio je da pomažu i dvije porodice iz Srbije. “Ne dajemo državi Srbiji, ona nama pomaže. Ministarsvo vjera Srbije pomaže gradnju saborne crkve u Beranama i kad im zatražimo za obnovu manastira. pomaže i kad im zatražimo za obnovu manastira. Kada je Tadić bio predsjednik od njega smo dobili 35.000 eura za obnovu manastira Beška”.

Amfilohije je kazao da pare od priloga koriste za obnovu manastira u Crnoj Gori.

“Otkud bi se obnovilo 650 hramova u Crnoj Gori, sagradio hram u Podgorici, Baru...Ti koji to pričaju da iznosimo pare iz Crne Gore su ljudi koji samo kroz pare gledaju svijet i lažu i boga i sebe i svoju savjest i pljuju po svojim precima”.

