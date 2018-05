Amfilohije: Optužuju me da hoću da posvetosavim Crnu Goru, to su radili oni od kojih sam učio

Mitropolit crnogorsko primorski kazao je da ga mnogi optužuju da želi da posvetosavi Crnu Goru, ali da su to radili mnogi prije njega, od kojih je i sam učio.

Mitropolit Amfilohije osveštao je danas novopodignuto spomen obilježje na Počivalu Svetoga Save u selu Kržanja u Kučima.

Spomen obilježje, koje se sastoji od krsta, svetiteljevog lika i ploče sa zapisom narodnog predanja, podigli su mještani ovoga sela na mjestu gdje je po tom predanju odmarao Sveti Sava prilikom jednog od svojih putovanja po ovim krajevima.

Foto: mitropolija.com

Mitropolit Amfilohije besjedio je o Svetom Savi i Marku Miljanovu.

Rekao je da je život Svetog Save "čitav bio u znaku časnoga krsta".

"I sva njegova putovanja su u tom znaku. Koliko je samo mjesta, naročito u Crnoj Gori, više nego igdje drugdje, koja podsjećaju na dolazak, prolazak i na opstanak Svetoga Save. Evo jednog od njegovih počivala. A nijesu daleko odavde ni Strane Svetoga Save, ni Savin kuk na Durmitoru, ni Savino jezero, Savin potok, Savino oko, Savini izvori", rekao je mitropolit Amfilohije.

Kazao je da skoro da nema mjesta gdje Sveti Sava nije zapamćen.

Foto: mitropolija.com

"Svuda je on kroz vjekove prisutan, tako da je zapanjujuće da u naše vrijeme ima jedna grupa naših ljudi, ovdje rođenih koji Svetoga Savu, duhovnog oca ovoga naroda, oko čijeg je imena i imena Hristovog, koga je on posvjedočio, sabiran osam stotina godina, proglašavaju okupatorom", kazao je on.

Rekao je da ovim sabranjem Mitropolija započinje "proslavljanje osamstote godišnjice svetosavlja, Svetosavske crkve".

"Naš narod i naša Crkva iduću godinu posvećuju upravo toj osamstogodišnjici, a evo mi, u našoj Mitropoliji započinjemo tu proslavu upravo ovim današnjim sabranjem", rekao je mitropolit Amfilohije.

Istakao je da jedino u Crnoj Gori postoji Savin post.

Foto: mitropolija.com

"I to, da bude još najljepše, eno ga na Njegušima. Najviše ga tamo slave. I dvije crkve Svetoga Save postoje tamo. Eno je i u Ćeklićima. Nije ih podizao Amfilohije, koga sad optužuju da hoće da posvetosavi Crnu Goru, nego oni koji su bili prije njega, od kojih se Amfilohije naučio", kazao je.

Dodao je i da je Marko Miljanov "svetosavac do dna svoga bića".

"Ponekad ga, vjerujem s razlogom, nazivam petim jevanđelistom. Jer i njegov život je blagovijest. I sve što je napisao, sve zrači upravo sa krsta časnoga, onoga što je ovdje i Sveti Sava posijao", rekao je mitropolit Amfilohije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (7 glasova)