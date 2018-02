Amfilohije: Prirodno da se vrati imovina Karađorđevićima

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije kazao je da je ne samo srpskoj kraljevskoj porodici Karađorđević već i svima drugima kojima je imovina oteta, prirodno da im se vrati.

„Ono što je oteto, ono je i prokleto. Treba vratiti svakome, bez obzira ko bio. Ako imaju nešto i potomci Franja Josifa, ovdje, prirodno je i da se njima to vrati. I Petrovićima, ko god ima, a naravno i običnim građanima. Ima dosta tu i crkvene imovine koja je poslije rata oduzeta. Komunisti su je oduzimali za narod, onda je to bilo i razumljivo. Međutim, sada su neokomunisti to privatizovali. Oni nijesu navodno komunisti, oni su buržoazija jer su prisvojili sve sebi“, istakao je Amfilohije odgovrajući na pitanje „Vijesti“, nakon što je svečano u Budvi otvorio kulturnu manifestaciju „Ljubišini dani“.

Poglavar SPC u Crnoj Gori tvrdi da je prirodno da jedna normalna i ustavna država, izvrši pravdu prema svima.

„Ako se držimo majke Jevrosime, da sve bude „ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga, pravdu treba prema svakome primjeniti. To je osnovno pravilo i u svim evropskim državama. Pošto mi evo stremimo u Evropu, red je i da se na tom planu pokažemo dostojni“, kazao je Amfilohije.

On je naglasio da postoji dokumentacija u manastiru Reževića, koja potvrđuje da su Karađorđevići „svaki pedalj zemlje otkupili“.

Inače sprska kraljevska porodica, prestolonasljenik Aleksandar i njegova supruga Katarina de Silva, potražuju u svome zahtjevu za restituciju hektar i po zemlje na ostrvu Sveti Stefan, Vilu Miločer, gotovo kompletan Miločerski park, parcele u Pržnu, na kome je izgrađen hotel „Kralljičina plaža“, kao i one na kojima se planira izgradnja depadansa, te zemljišni kompleks od 22 hiljada kvadrata u vlasništvu Opštine Budva, te parcelu od pet hiljada kvaadrata iznad Miločerksog parka, koji je trenutno uknjižen na Prvu banku.

Namjera srpske dinastije da povrati zemlju na području Miločera i Svetog Stefana, praktično je podijelila vladajuću koaliciju u Budvi, koja je proteklih dana razmijenila niz međusobnih optužbi.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (9 glasova)