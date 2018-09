Amfilohije: Vladine prijetnje Crkvi su neshvatljivo i neprihvatljivo bezumlje

Bezumlje je neshvatljivo i neprihvatljivo insistiranje crnogorske vlasti na donošenju zakona koji predviđa otimanje Crkvi svih hramova u Crnoj Gori sagrađenih do 1918. godine, kazao je mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije.

"Šta će da rade sa hramovima u Boki Kotorskoj, gdje je Crna Gora, vlast zadobila, i to koliko sam čuo prinudno, tek 1945. godine? Kao nezavisna država tu vlast u Boki je prvi put u istoriji Crna Gora zadobila tek 2006. godine", kazao je on.

Amfilohije je, kako prenosi sajt mitropolije crnogorsko primorske, dodao da je ta nezavisnost za poštovanje, ali da nije za poštovanje to što vlast "na lažnoj ideologiji temelji odnos prema Crkvi Božjoj".

"Ponovo prijete, danas je objavljen u "Pobjedi" tekst, da će da otimaju sve hramove pravoslavne, i to samo pravoslavne. Zato što se oni nazivaju srpskim hramovima, hoće da ih otimaju. I poriču, čak, odluku Venecijanske komisije u vezi tog njihovog bezumnog nacrta zakona, koja je objavljena još 2015. godine", kazao jer mitropolit.

Kazao je da "oni i dalje insistiraju na tom bezumlju".

"I to insistiraju da oduzimaju samo pravoslavne hramove. Da li je to moguće, ako zakon važi za sve? Moraće onda da oduzimaju i rimokatoličke crkve i islamske džamije koje su podignute do 1918. godine, a koje se nalaze na teritoriji današnje Crne Gore“, rekao je Amfilohije.

On je podsjetio da je sva istorija Crkve u znaku Hristovog raspeća, ali i Hristovog vaskrsenja. i poručio da bi bilo dobro da Vlada Crne Gore prestane da goni Crkvu Hristovu.

