AMSCG: Dobri uslovi za vožnju

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Suka autoputa Bar - Boljare, na prvoj sekciji Smokovac - Uvač - Mateševo, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati

Foto: Boris Pejović Autor: MINA