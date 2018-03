AMSCG: Oprez zbog poledice na sjeveru

U južnim i centralnim predjelima Crne Gore jutros se saobraća po uglavnom suvim putevima, dok na sjeveru ima poledice, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMSCG).

Oni su upozorili na pojavu odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke i savjetovali vozačima oprezniju i strpljiviju vožnju prilagođenu trenutnom stanju na putu i obavezno poštovanje pravila saobraćaja.

Upotreba zimske opreme obavezna je do 31. marta na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na vremenske uslove.

Neprohodni su putevi Mioska – Semolj - Boan i Trešnjevik - Andrijevica.

Na magistralnom putu Cetinje – Budva, na dionicama Brajići – Lapčići i Košljun - Zavala saobraća se jednom trakom naizmjenično, korišćenjem semafora.

Na dionici Ulcinj - Krute će, zbog izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja za sve vrste vozila od devet do 12 sati, odnosno od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta. Van tih termina saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Na putu Petrovići – Vraćenovići zbog izvođenja završnih radova saobraćaj se za sve vrste vozila zaustavlja od osam sati i 30 minuta do deset sati i 30 minuta i od 12 sati i 30 minuta do 14 sati.

Zbog druge faze rekonstrukcije puta Petrovac – Podgorica, od raskrsnice sa obilaznicom Golubovci do raskrsnice sa putem za aerodrom, promijenjen je režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Vežesnik auto-puta Bar - Boljare, na prvoj sekciji Smokovac - Uvač – Mateševo, saobraćaj će biti obustavljen do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog izgradnje pješačke staze uz magistralni put Risan - Perast promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu Kolašin – Mojkovac je, zbog obavljanja geotehničkih istražnih radova, režim saobraćaja promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.

Do završetka rekonstrukcije na regionalnom putu Cetinje – Njeguši saobraćaće se jednom trakom naizmjenično.

Zbog rekonstrukcije puta Krstac Lovćen - Ivanova Korita promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjerenog na jednosmjerni.

