AMSCG: Oprezna vožnja zbog odrona i jakih udara vjetra

U Crnoj Gori jutros se saobraća po pretežno mokrim i klizavim putevima zbog kiše, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore.

Predstavnici AMSCG su upozorili na moguće odrone i jake udare vjetra, i vozačima savjetovali da vožnju prilagode uslovima na putu.

Upotreba zimske opreme obavezna je na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na vremenske uslove. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Neprohodni su putevi Mioska-Semolj-Boan i Trešnjevik-Andrijevica.

Na magistralnom putu Cetinje - Budva, na dionici Brajići - Lapčići saobraćaj će biti potpuno obustavljen od devet sati i 15 minuta do 11 sati i 15 minuta i od 14 sati i 15 minuta do 15 sati i 45 minuta. Na snazi je totalna obustava saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere.

Na dionici Košljun - Zavala na magistralnom putu Cetinje – Budva saobraćaj će biti potpuno obustavljen od devet sati i 15 minuta do 11 sati i 15 minuta, kao i od 14 sati do 15 sati i 45 minuta. Van ovih termina saobraća se jednom trakom naizmjenično i regulisan je semaforskom signalizacijom.

Na dionici Ulcinj-Krute zbog radova je totalno obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila.

Zbog druge faze rekonstrukcije puta Petrovac – Podgorica, od raskrsnice sa obilaznicom Golubovci do raskrsnice sa putem za aerodrom promijenjen je režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Vežesnik auto puta Bar - Boljare, na prvoj sekciji Smokovac - Uvač - Mateševo saobraćaj će biti obustavljen do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Petrovići - Vraćenovići promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Do završetka rekonstrukcije na regionalnom putu Cetinje – Njeguši saobraćaće se jednom trakom naizmjenično.

