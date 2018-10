AMSCG: Oprezno na dionicama koje prolaze kroz usjeke

U Crnoj Gori jutros se saobraća po uglavnom suvim putevima, a vidljivost je mjestimično smanjena po kotlinama na sjeveru zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Crne Gore (AMSCG).



AMSCG je upozorio da se dodatna pažnja preporučuje na dionicama koje prolaze kroz usjeke i na putevima gdje je izmijenjen režim saobraćaja.



Zbog rekonstrukcije na magistralnom putu Ulcinj – Krute, saobraćaj će biti obustavljen za sva vozila od devet do 12 sati i od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta.



Zbog pomjeranja skela na stubu p2, na mostu Moračica, auto puta Bar-Boljare, na prvoj sekciji Smokovac-Uvač – Mateševo saobraćaj će za sve vrste vozila biti obustavljen ne duže od 60 minuta u terminu osam do deset sati i od 13 do 17 sati.



Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Krstac – raskrsnica za Lovćen saobraćaj će biti pitpuno obustavljen za sve vrste vozila od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.



Na magistralnom putu Risan – Perast je, zbog izgradnje pješačke staze, promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.



Zbog rekonstrukcije mosta “Radovan Pavićević“ na Zeti u Danilovgradu saobraćaj će biti obustavljen. Saobraćaće se preko privremenog mosta za pješake i putnička vozila čije ukupno opterećenje ne prelazi 3,5 tona. Teretni i autobuski saobraćaj preusmjeren je alternativnim saobraćajnicima Podgorica – Spuž i Danilovgrad – Bogetići.



Zbog geodetskih radova na magistralnom putu Bar – Ulcinj, saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.



Zbog asfaltiranja na magistralnom putu Debeli brijeg – Kamenari – Kotor, režim saobraćaja će biti promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, od sedam do 19 sati.



Na magistralnom putu Ribarevina – Špiljani, na lokalitetu Besnik, režim saobraćaja je zbog radova promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.



Zbog radova na regionalnom putu Berane – Lubnice – Jelovica, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.



Za vrijeme radova na magistralnim i regionalnim putevima, radi snimanja i prikupljanja podataka za izradu putne baze, saobraćaj će povremeno biti obustavljen, u terminima ne dužim od 15 minuta.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)