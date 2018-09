AMSCG: Prilagoditi vožnju uslovima na putu

U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima i uglavnom uz dobru vidljivost na većini puteva u državi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Crne Gore (AMSCG).



Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u potpunosti postuju postavljenu signalizaciju.



Zbog izvođenja asfalterskih radova će, do 22. septembra, na regionalnom putu Petrovići - Vraćenovići - Deleuša, doći do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila od devet do 13 sati.



Od danas do 15. oktobra, zbog manipulacije skela na stubu p2, na mostu Moračica, auto puta Bar-Boljare na prvoj sekciji Smokovac-Uvač – Mateševo obustavlja se saobraćaj za sve vrste vozila u trajanju ne duzem od 60 minuta u terminu osam do deset sati i od 13 do 17 sati.



Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Krstac – raskrsnica za Lovćen saobraćaj će biti pitpuno obustavljen za sve vrste vozila od deset do 16 sati.



Zbog miniranja na južnom portalu tunela Suka autoputa Bar - Boljare, na prvoj sekciji Smokovac - Uvač - Mateševo, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.



Zbog rekonstrukcije mosta “Radovan Pavićević“ na Zeti u Danilovgradu saobraćaj će biti obustavljen. Saobraćaće se preko privremenog mosta za pješake i putnička vozila čije ukupno opterećenje ne prelazi 3,5 tona. Teretni i autobuski saobraćaj preusmjeren je alternativnim saobraćajnicima Podgorica – Spuž i Danilovgrad – Bogetići.



Na dijelu puta od ski centra Kolašin 1450 do ski centra Kolašin 1600, saobraćaj će zbog radova biti obustavljan od devet do 11 sati i od 13 do 15 sati, osim nedjeljom.



Za vrijeme radova na magistralnim i regionalnim putevima, radi snimanja i prikupljanja podataka za izradu putne baze, saobraćaj će povremeno biti obustavljen, u terminima ne dužim od 15 minuta.



Privremeno je, do završetka radova, zbog izvođenja minerskih radova u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Ulcinj-Krute, režim saobraćaja promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni. Zbog geodetskih radova na magistralnom putu Bar – Ulcilj, saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.



Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Nikšić – Danilovgrad, saobracaće se jednom trakom naizmjenično na mjestu izvođenja radova.



Na magistralnom putu Šavnik-Žabljak u periodu zbog radova režim saobraćaja biće promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni od sedam do 18 sati.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)