AMSCG: Putevi suvi

U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima i dobru vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Oni su skrenuli pažnju na moguću pojavu sitnijih odrona i savjetovali vozačima da voze oprezno i poštuju pravila saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Krstac – raskrsnica za Lovćen saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog izvođenja asfalterskih radova na magistralnom putu Petrovac - Podgorica druga faza od raskrsnice sa obilaznicom Golubovci do raskrsnice sa putem za aerodrom doći će do preusmjeravanja saobraćaja sa jedne trake na drugu na mjestu izvođenja radova, uz prisustvo saobraćajne policije.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Suka autoputa Bar - Boljare, na prvoj sekciji Smokovac - Uvač - Mateševo, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog rekonstrukcije mosta “Radovan Pavićević“ na Zeti u Danilovgradu saobraćaj će biti obustavljen. Saobraćaće se preko privremenog mosta za pješake i putnička vozila čije ukupno opterećenje ne prelazi 3,5 tona. Teretni i autobuski saobraćaj preusmjeren je alternativnim saobraćajnicima Podgorica – Spuž i Danilovgrad – Bogetići.

Na dijelu puta od ski centra Kolašin 1450 do ski centra Kolašin 1600, saobraćaj će zbog radova biti obustavljan od devet do 11 sati i od 13 do 15 sati, izuzev nedjeljom.

