AMSCG: Putevi suvi, vidljivost dobra

U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima i uglavnom uz dobru vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza.



Upozorava se da je na mnogim dionicama izmijenjen režim saobraćaja i obavezno je poštovanje signalizacije.



Na magistralnom putu Cetinje-Budva, na dionici Brajići-Lapčići, saobraća se jednom trakom naizmjenično, uz semaforsku signalizaciju.



Na magistralnom putu Ulcinj – Krute, saobraćaj je prekinut zbog izvođenja minerskih radova.



Na regionalnom putu Petrovići – Vraćenovići, zbog završnih radova, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila od osam sati i 30 minuta do deset sati i 30 minuta i od 12 sati i 30 minuta do 14 sati.



Na magistralnom putu Lipci - Grahovo zbog snimanja reklame biće povremenih obustava saobraćaja najduže do 20 minuta.



Zbog druge faze rekonstrukcije puta Petrovac – Podgorica, od raskrsnice sa obilaznicom Golubovci do raskrsnice sa putem za aerodrom, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.



Zbog miniranja na južnom portalu tunela Vežesnik auto-puta Bar - Boljare, na prvoj sekciji Smokovac - Uvač - Mateševo, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.



Zbog sanacije kolovoza na jadranskoj magistrali na dionici od Lepetana do Petrovca promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.



Režim saobraćaja će na ukrštanju magistralnog puta Kamenari - Kotor i starog od Risna do Grahova, do zavrsetka gradnje kanala za atmosferske vode u Risnu, biti promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, na mjestu izvođenja radova.



Do završetka rekonstrukcije na regionalnom putu Cetinje – Njeguši saobraćaj će biti promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.



Zbog rekonstrukcije puta Krstac Lovćen - Ivanova Korita promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjerenog na jednosmjerni.

